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【東京奧運】石偉雄預告以李世光跳衝擊跳馬獎牌　背印奧運五環紋身激勵自己

社會 19:00 2021/05/27

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石仔一直留港閉門訓練。（陳國峰攝）

距離東京奧運開幕不足2個月，對於闊別9年再戰奧運的「跳馬王子」石偉雄（石仔）來說，心情沒有首次參賽的興奮，相反近14個月「空窗期」，令他感到少許緊張。他預告屆時會以2個難度分達6分的「李世光跳」動作出戰；又指自己狀態不俗，會以平常心應戰，期望可發揮水準，更特意在背後印上奧運五環的紋身為自己打氣。

新冠肺炎疫情下，多個大型體育比賽被迫取消，亦令石仔已經有14個月無法出外比賽。他過去一直留港閉門訓練，並於今日（27日）向傳媒示範他的訓練成果。石仔自2018年10月開始學習「李世光跳」，他指，這個動最大難度是前半動作包括「踩板」及「撳馬」的一刻，會直接影響其後空翻的動作，目前動作成功率已不錯，希望未來兩個月再加強力量和速度，以加強穩定性。

闊別賽場超過一年，石仔坦言首個比賽已經是奧運會，心情難免有少許緊張，更坦言向傳媒示範時已出現「腳震」。他慶幸示範猶如小比賽一樣，可作為備戰的一部分，未來會亦以模擬比賽形式訓練。對於今次比賽會減少海外觀眾，甚至有機會閉門作賽，石仔認為，賽場氣氛可能不及以往熱鬧，但相對比賽壓力亦較少，對自己的表現或更有利。

體操隊總教練熊松良表示，綜觀世界選手，目前能做到「李世光跳」的運動員不於6人，而能做「李世光跳2」的可能只有2至3人，目前只有石偉雄會以兩個最高難度的動作去參賽，相信他若發揮到水準，有望衝擊獎牌。

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記者：陳子謙

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