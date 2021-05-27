【涉襲警受審】疑電騙案受查時反抗　港大內地生否認3項襲警罪開審    

▲ 被告杜立衡(戴帽者)。林欣樂攝

就讀港大的1名內地生牽涉1宗騙案被查，他與騙案受害人相約見面時，警員埋伏並作出拘捕，掙扎間內地生涉襲警被捕，被控3項襲警罪，案件今（27日）於觀塘裁判法院開審。其中1名受襲女警供稱，數名警員欲制服被告時，曾用普通話表明身分，但被告仍然反抗，並用手抓到女警前臂，另以腳踢另1名警員。辯方指被告及後被警員拳打腳踢，並被警員的膝蓋從後壓背致呼吸困難，女警否認。

被告為杜立衡（20歲），報稱學生。案件早前提訊時，被告原同時被控以欺騙手段取得財產罪，但控方其後因證據不足而撤控，他現否認餘下的3項襲警罪受審。襲警的控罪指他於2020年9月3日在牛頭角彩盈邨某座的後樓梯，襲擊警員黃榮德、陳毅汛及李慧玲。

案件下午續審，女警李慧玲供稱，案發當日下午，身穿便衣的她在彩盈邨就騙案進行埋伏行動，她跟隨一名可疑男子走入盈康樓，亦即本案被告，被告與騙案的受害人交談，而當時其他警員已在場埋伏。

李續指，警員跟隨被告及受害人乘搭電梯到3樓，受害人向警員表示被告便是疑犯，有警員出示委任證，被告望了數秒，撥開警員的手並逃走，警員追捕，但被告反抗。

李稱她加入制服被告後，曾用普通話叫被告不要動，但被告仍然反抗，李用手捉被告的手，但被告甩開，並用手抓她前臂，被告另用膝蓋踢警員的腹部。及後她與其他警員一同制服被告及為被告上手銬。

辯方向李指出，被告被制服後，並無人出示委任證，亦沒有人用普通話自稱是警察，李否認。辯方又稱，被告被上手銬前，曾失重心跌在地上，有警員從後用膝壓被告，李否認。

辯方另指，被告伏在地上時，根本動彈不得，但仍遭拳打腳踢，有警員用「廣東話粗口」辱罵被告，更用膝蓋壓被告的背部，令他高呼「我不行了、呼吸不了」數次，李對此均一一否認。案件明續。

5,000元電子消費券料暑假登記，即看申請資格及登記方法：https://bit.ly/3uOA7pT

港府推3階段「疫苗氣泡」放寬防疫措施，按此即看。 https://topick.hket.com/article/2930357

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：林欣樂