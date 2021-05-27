【人事調動】蘇潔瑩明年1月上任港島東醫院聯網總監　曾為公共醫療醫生協會首任女會長

▲ 公共醫療醫生協會前會長蘇潔瑩，明年1月上任港島東醫院聯網總監（醫管局提供）

醫管局今（27日）公布，蘇潔瑩醫生獲委任為港島東醫院聯網總監及東區尤德夫人那打素醫院、長洲醫院及黃竹坑醫院行政總監，明年1月3日履新，接替退休的陸志聰醫生。在蘇醫生履新前，策略及發展總監李夏茵醫生將會借調代理港島東醫院聯網總監及東區尤德夫人那打素醫院、長洲醫院及黃竹坑醫院行政總監，任期由本年7月1日至明年1月2日。



蘇潔瑩為呼吸系統科專科醫生，現任東區尤德夫人那打素醫院內科顧問醫生，其於2014年至2020年間出任東區尤德夫人那打素醫院副行政總監，協助聯網總監規劃及發展聯網醫療服務；她同時負責處理公眾及病人投訴，並參與聯網的危機管理工作。蘇醫生憑藉呼吸系統科醫生的專科經驗，在2003年沙士及最近的新冠疫情支援不同臨床團隊共同照顧病人。

翻查紀錄，蘇潔瑩於2010年以761票高票，擊敗廣華醫院急症室部門主管董偉杰醫生的258票，接替何柏良成公共醫療醫生協會的首任女會長，她當時指會為會員向醫管局爭取合理福利及待遇；該會其後由傅錦峰、麥肇敬接替會長，現任會長為馬仲儀。



醫管局主席范鴻齡及行政總裁高拔陞醫生祝賀蘇醫生獲委任新職，並祝願她在新崗位事事順利，同時表示衷心感謝陸志聰過去30多年來在本港公營醫療服務中的卓越貢獻。他們讚揚陸醫生以出色溝通技巧，一直與社區夥伴、員工和傳媒友好建立互信，衷心祝願陸醫生退休生活愉快。

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責任編輯：鄧凱文