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【港大研究】居加國亞裔嬰花生過敏較白人高4倍　養有毛寵物及適量用清潔劑減過敏情況

社會 00:00 2021/05/28

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黃世萬（右）建議家長餵哺母乳，在家中飼養有毛寵物，為嬰兒營造天然且細菌多樣化的成長環境，避免剖腹分娩。

嬰兒腸道菌群發展不健全，可誘發食物敏感。港大醫學院公共衞生學院的一項研究揭發，亞裔母親移居西方國家，誕下的子女腸道中益菌類桿菌屬含量低，對花生過敏的比率較白人嬰兒高4倍；另外剖腹生產、過量使用清潔劑，亦窒礙嬰兒免疫系統發展。研究團隊建議避免環境過分乾淨，飼養有毛寵物，有利嬰孩接觸多元的微生物，減低過敏和哮喘的機會。

類桿菌屬對免疫系統、細胞發展和傳送訊號，一般而言，隨年齡增長而增加，為小孩腸道微生物組成熟的指標。由公共衞生學院助理教授黃世萬帶領的研究團隊，收集了1,422名在加拿大出生的初生嬰兒長至3歲的數據，約170名嬰兒擁有亞裔血統，當中20.8%嬰兒擁有食物敏感，而其中17%屬花生敏感，結果顯示擁有低水平類桿菌屬的嬰兒在3歲前，出現花生過敏的機率比普通嬰兒高出近3倍，當中亞裔母親的嬰兒的過敏機率更高達8倍。

黃世萬解釋，亞裔人士食物敏感的機率較少，但亞裔母親移居西方國家，產期前後面對環境和飲食習慣突然改變，影響嬰兒腸道內菌群的全面發展。

另外研究亦發現，剖腹分娩的嬰兒類桿菌屬數量一直維持低水平，黃世萬表示，嬰兒出生時皮膚最先接觸空氣中有害的微生物和污染物，而非首先接觸母親含眾多益菌的陰道，減少了嬰兒接觸有益細菌的機會，導致腸道微生物組數量不明顯。

黃世萬補充，長期飲用配方奶粉、生活環境過度使用化學清潔劑、服用過量抗生素，亦是嬰兒食物敏感的原因，建議家長餵哺母乳在家中飼養有毛寵物，為嬰兒3歲以前，營造一個天然且細菌多樣化的成長環境，如非醫療需要避免剖腹分娩，則可減低患上過敏性疾病和哮喘的機會。

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記者：陳麗娜

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