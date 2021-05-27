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【行山失蹤】33歲男子陳璟輝八仙嶺行山失蹤5日　搜救人員終尋獲遺體

社會 20:22 2021/05/27

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消防處署理消防區長洪德城。(資料圖片)

33歲男子陳璟輝本周日（23日）前往八仙嶺行山後失蹤，至今早（27日）消防、警方及民安隊等一眾救援人員繼續上山搜索，至下午終有新進展。救援人員出動無人機於八仙嶺一帶搜索，於黃嶺附近發現一名男子昏迷，救援人員登山進行搜救，終證實為一具屍體，其身分為陳璟輝。

 

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消防處署理消防區長洪德城表示，消防處於5月23日晚上11時50分接報，一名年約30歲男子於當日早上9時許離家，獨自前往八仙嶺郊野公園行山後失聯，警方、民安隊及消防人員連日搜索，今日於下午4時於近黃嶺坳對落約 120米草叢發現，男子由消防處無人機發現，由救援隊救出，男子被發現時已昏迷失去知覺，被吊往直升機坪後證實死亡。

事件中消防出動67輛消防及救護車，派出238名消防及救護人員處理，包括攀山拯救專隊、高空拯救專隊及搜索犬等。洪德城指連日天氣不穩，酷熱警告及雷暴警告，而男子失蹤位置偏僻，及由草叢遮蔽部分身體，另外因現場範圍廣闊，及死者失蹤線索較少，增加搜救困難。

大埔分區指揮官劉肇邦警司表示，警方在過去五日中每日出動超過100人搜索失蹤者，他呼籲近日天氣酷熱，行山者不應獨自進行戶外活動，他表示大埔區由2月至今共有167人進行山活動需要消防及警方協助，市民應加倍小心。

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記者：曾秋文

 

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