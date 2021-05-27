譚志源爆有官員易與公務員開火　缺公職、管治經驗或較難適應官場

▲ 譚志源稱有個別外來同事易與公務員開火。（民建聯Facebook）

政制及內地事務局前局長譚志源在4年前離開官場，加盟馬會，出掌公司事務執行總監。他今日開腔大談官場生涯，透露有官員容易與公務員「開火」，但他擔任局長期間，則與常任秘書長關係良好。

譚志源與民建聯立法會議員陳恒鑌、前荃灣區議員林琳，大談政治委任制。他表示，政治委任制實行初期，局長的辦公室，遠離政策局工作點，難與公務員即時溝通，「地理有距離，心理上也有距離」，更有從其他行業加入政府的同事，因性格或作風，欠缺耐性，容易與公務員「開火」，舉例如突然「拍枱」，會令公務員有感難溝通，採取「積極不合作」態度。

不過，政務官出身的譚志源自言，擔任局長期間與常秘關係好好，估計與其公務員背景有關，而且常秘也尊重他，在人事任命上會詢問及吸納其意見，出席立法會前也有商有量。

他續指，公務員的訓練是全面考慮，但有個別局長行事心急，雙方共事便需要適應，不過只要大家有良好意願、為大局着想，相信不難磨合，而政府吸納政治團隊時，宜多考慮其背景及經驗，假如司局長完全沒有公職或管治經驗，適應期或會較長，因為政府多程序、多規矩。

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