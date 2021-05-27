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【公屋供應】房委會去年度僅落成6,200多伙公屋創十年新低　柯創盛促政府交代

社會 20:59 2021/05/27

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去年公屋實際建屋量創至少10年新低。（資料圖片）

公屋輪候時間屢創新高，惟房委會最新公布，去年度實際僅建6,261伙公屋/綠置居，創至少10年新低；較原定計劃去年度應建約8,000伙，亦少逾2成。

房屋署公布，2020/21年度「出租公屋/綠置居」及「居屋」實質建屋量，分別6,261伙及5,000伙，總數11,261伙，總建屋量創2015/16年度以來新低。其中「出租公屋/綠置居」供應量，更是2011/12年度以來最少。

按去年底房委會公布未來5年「公營房屋建設計劃」，當時預計去年度各區有8,000伙出租公屋落成，分別是深水埗白田邨約3,100伙、長沙灣海達邨約2,300伙、柴灣漁灣邨漁進樓約800伙、觀塘彩福邨彩和樓約1,100伙，以及大埔富蝶邨約700伙。這意味預計建設量跟實際落成量比較存在落差，供應滯後約1,739伙，少逾2成。

房委會委員柯創盛稱，對實際供應量「縮水」令建屋量不達標感失望，質疑港府未能準確預測落成量，形容如同「篤數」，促運房局主動解釋滯後原因，並想辦法加快公營房屋落成。

TOPick向房署提問，了解公屋建設的滯後原因，以及哪條屋邨未能如期落成，有待回覆。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

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記者：吳卓峰

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