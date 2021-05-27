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【引入海外醫生】網傳政府旨在引入內地醫生　醫管局駁斥有關評論誤導公眾

社會 21:24 2021/05/27

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有評論文章指政府引入海外醫生，主要是為了引入內地醫生，醫管局晚上發稿駁斥有關評論誤導公眾。（資料圖片）

政府將於6月2日向立法會提交《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》，有言論質疑政府此舉是為了引入內地醫生。醫院管理局今日（27日）晚上發稿指，有關評論純屬揣測，刻意製造矛盾，誤導公眾。

醫院管理局表示，由於本地醫學院培訓名額有限，非本地培訓的醫生在1997年前，一向是本港執業醫生的重要來源，佔每年新增註冊醫生大約五成。而近年本港兩間大學醫學院的培訓名額已逐年上升，醫管局亦悉數招聘所有合適的本地大學醫科畢業生。然而隨著人口老齡化，服務需求持續上升，令本港醫科畢業生仍然供不應求。

對於有評論文章指，《條例草案》的目的為引入內地醫生，醫管局指有關文章純屬揣測，刻意製造矛盾，誤導公眾。

醫管局指，會繼續與香港醫學專科學院合作，讓非本地培訓醫生在港工作期間繼續接受專科培訓，並就他們取得專科資格後5年的工作表現給予在職評核，信納他們勝任為醫生，特別註冊醫生方可以申請正式註冊。

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責任編輯：陳梓蔚

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