【TOPick診症室】廚師失嗅覺揭患鼻瘜肉　醫生指嚴重鼻敏感屬高危因素

▲ 耳鼻喉科專科醫生鄧志豪提醒市民長時間的鼻敏感或出現鼻瘜肉。

轉季天氣容易加劇鼻敏感，鼻塞、鼻水倒流等病徵，嚴重影響患者的睡眠質素。耳鼻喉科專科醫生鄧志豪表示，長時間的鼻敏感，令鼻竇持續出現水腫、發炎及阻塞，更會導致鼻瘜肉出現，妨礙呼吸及影響嗅覺。他提醒市民，鼻瘜肉較少影響周邊結構，但異常的組織有機會侵蝕骨骼，須小心處理。

鄧志豪接受TOPick訪問時表示，鼻敏感可分為季節性和全年性，前者因應季節天氣轉變，而出現相關鼻敏感的症狀，如春天或秋冬轉季的時候；全年性則指致敏源如塵蟎、貓狗動物的毛髮等，影響上呼吸道系統，導致出現鼻敏感的徵狀。

嚴重的鼻敏感有機會阻塞鼻竇，導致大量分泌物積聚鼻子內，增加細菌滋生，形成鼻竇發炎。鄧志豪表示，一名50歲任職廚師的男患者，因鼻敏感引致的鼻塞令睡眠時呼吸困難，經常感到口乾、嗅覺盡失，嚴重影響工作表現，求醫後發現患有鼻瘜肉，獲處方噴鼻式類固醇，連續使用1個月後，因效果欠佳決定進行內視鏡手術切除，術後休養一至兩周已復工。

鄧志豪提醒，鼻瘜肉體積大，雖然不會影響鼻骨健康，或導致鼻骨變形，但異常的組織有機會侵蝕周邊骨骼，需要小心處理。更多鼻敏感及鼻瘜肉的治療方法和風險，密切留意5月31日晚10時在HKET TV健康台播出的《TOPick診症室》。

同場加映，久咳不癒或患哮喘，即看：

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期 一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜