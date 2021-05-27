【強制檢測】5間學校爆發上呼吸道感染　須接受強制檢測

▲ 沙田崇真學校6年級師生須接受強制檢測。（資料圖片）

食物及衞生局今日（27日）發出強制檢測公告，要求於指定期間曾身處5個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。

食物及衞生局發言人指，由於有5間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病與新冠肺炎相似，為謹慎起見，有1間學校的指明級別及4間幼稚園被納入今日（27日）的強制檢測公告。根據現行做法，衞生防護中心會直接向須強制檢測的學校提供糞便樣本瓶和深喉唾液測試樣本收集包。

任何在2021年5月14日至27日期間曾身處

九龍城嘉林邊道1號3樓九龍靈糧堂幼稚園

元朗媽廟路9號地下至2樓聖馬提亞堂肖珍幼稚園

沙田美林邨美桃樓地下132及134-144室美林邨道光幼稚園

又一村石竹路2A號九龍禮賢學校(幼稚園)

超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於5月30日或之前接受檢測。受檢人士若在5月25日至27日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

另外，沙田瀝源邨沙田崇真學校就讀六年級的學生，及在5月14日至27日期間曾面授有關學生的老師，須於5月30日或之前接受檢測。受檢人士若在5月25日至27日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

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責任編輯：陳梓蔚