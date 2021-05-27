【疫苗接種】54歲男子接種第二劑科興後出現暈眩及高血糖　現正留院情況嚴重

▲ 新冠疫苗接種計劃持續，今日（27日）為開展後的第91日。(經濟日報資料圖片)

新冠疫苗接種計劃持續，今日（27日）為開展後的第91日。政府已為市民接種共約225萬劑新冠疫苗，當中約130萬名市民已接種第一劑疫苗，包括約560,200名接種科興疫苗，約742,300名接種復必泰疫苗；另約94.7萬名市民已接種第二劑疫苗，包括約413,600名接種科興疫苗，約534,100名接種復必泰疫苗。

截至今日下午8時的過去24小時，約有26,000名市民接種了疫苗和約20,200名市民在網上預約接種疫苗，當中約有6,400名市民接種第一劑科興疫苗，當中約2,000人在社區疫苗接種中心接種，約3,400人是在參與計劃的私家醫生和診所接種；約有4,300名市民接種第二劑科興疫苗，當中約1,900人在社區疫苗接種中心接種，約2,400人是在私家醫生和診所接種；約有6,200名市民於社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗，接種第二劑復必泰疫苗的市民約有9,100名。

社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為95%；社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為97%。此外，約6,600名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗，而約13,600名市民預約接種第一劑和第二劑的復必泰疫苗。

昨日（26日）共有11宗送院個案，其中7人已經出院，2人留院觀察，1人不遵從醫生勸告自行出院，2人未經診症自行離開醫院，另有1人留院，情況嚴重。

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記者：洪芷晴