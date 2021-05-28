【再工業化】科技園提工業邨發展8大方向　作挑租戶新準則

▲ 科技園行政總裁黃克強（右）表示，科技園會利用旗下資源，協助企業轉型。左為再工業化高級總監姚慶良。（林宇翔攝）

本港3個工業邨由科技園公司負責管理，近年政府力談再工業化，科技園從去年起亦制定了8大方向，作為挑選工業邨新租戶的準則，至於現有租戶如食品廠及大眾媒體，科技園亦會利用旗下資源幫助他們升級轉型。而最近科技園捲入批地風波，被指容許分租，行政總裁黃克強強調每年都會派人巡查，如有發現會按法律程序處理。

現時3個位於大埔、元朗及將軍澳的工業邨均由科技園公司管理，以較佳價錢批出用地租約供企業設廠生產、建立數據中心等。近期科技園公司被指容許營運商將地方分租，涉嫌違反地契，科技園公司行政總裁黃克強強調，公司不會容許分租行為，並稱一直有監管，每年派人都會到工業邨的租戶巡查，如有發現必定嚴肅處理。

就壹傳媒創辦人黎智英涉欺詐的案件，科技園公司再工業化高級總監姚慶良表示不會評論個別個案，但一般而言會根據合約處理，情況嚴重會向法庭尋求發出傳票，裁決後才收回土地。

近年本港積極再工業化，黃克強說科技園會落實工業和科技融合，促進高端製造業，經過內部委員會諮詢，於去年訂立了8大方向，讓工業邨升級轉型。姚慶良解釋，8大方向建立自以往的指標，並會用作揀選新進駐的公司的標準，現有租戶的租賃期2047年才完結，科技園會利用旗下資源包括初創聯繫，協助他們升級轉型。

姚慶良續說，他們不是要求所有租戶都必須高科技，例如食品廠可循自動化、提高生產安全性方向進步；媒體是另一個常進駐工業邨的行業，姚指媒體雖然未必有工藝和生產，但其服務都是數據，要數碼化亦一定有投資，增加高技術人員，符合他們的方向。

黃克強說，科技園積極參與數據化轉型，提供基礎設施及建立生態圈，如將軍澳工業邨正招標興建新的光纜井，完成後能容納十多條新的光纖電纜接駁本港，又在將軍澳推出一塊約2萬平方米的地，供數碼產業相關公司申請承租。

姚慶良表示，現時工業邨的用地使用率達到93%，除推出用地外，科技園亦自己發展多層的智能生產設施供本港企業租用，設計上配合特殊的要求，正在陸續落成。他說，政府正就元朗工業邨橫州擴展及香園圍的工業用地作可行性研究，科技園這一刻都是集中善用現有資源，令創科生態圈與工業進一步融合。

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記者：徐紹軒