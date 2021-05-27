【選舉制度】董建華梁振英發聲支持　友協：選委會充分體現廣泛代表性

立法會三讀通過《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》，多個建制團體發表聲明表示支持。全國政協副主席、前特首董建華表示，歡迎立法會通過有關草案，形容完善選舉制度正本清源，為愛國者治港提供了堅實的基礎，為「一國兩制」的行穩致遠，提供了穩固的法律保障，強調法案，符合了香港市民的意願、有利於香港市民的福祉。另一全國政協副主席、前特首梁振英並表指，有信心條例通過後，香港可更好發揮優勢，解決住屋等民生問題，維持長期繁榮穩定。

香港友好協進會亦發聲明表示，香港原有的選舉制度存在明顯漏洞和缺陷，而被別有用心勢力利用，竊取立法會席位，惡意拉布，蓄意癱瘓政府正常運作。此次完善選舉制度過程中，見特區政府全力以赴，擔當作為；立法會議員高度負責，認真審議；社會各界積極參與，建言獻策，將確保「愛國者治港」，把反中亂港分子摒棄在制度之外，選委會更充分體現廣泛代表性及均衡參與精神，深信完善選舉制度將讓香港重回「一國兩制」的初心和正軌。

全國政協常委、香港友好協進會會長唐英年認為。未來有3場選舉，分別於今年9月、12月，以及明年3月展開，港府必須盡快落實修改法案，讓3場選舉能順利如期進行。唐英年指出，自去年實施港區國安法後，香港社會經歷由「亂」到「治」的轉變。藉着今年完善選舉法例，貫徹落實「愛國者治港」，希望香港社會可以回復正常運作，在經濟和民生更上一層樓，發揮香港的優勢。

全國政協常委林建岳歡迎立法會通過條例，指在完善香港選舉制度的本地立法過程中，特區政府與立法會通力合作，展現了行政立法關係良性互動的新氣象；社會各界積極參與，表達了希望香港重新出發的共同願望。

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責任編輯：李淇