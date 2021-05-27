【打擊販毒】海關大埔拘捕39歲男子　涉嫌與過去半年2宗機場毒品案有關

▲ 海關人員在去年12月29日檢查一件從法國寄抵本港，報稱載有紅酒的快遞郵件，發現懷疑液態可卡因收藏在6枝紅酒樽內。(政府新聞處相片)

海關表示，今日在大埔拘捕一名39歲男子，懷疑與過去半年2宗毒品案有關。該2宗案件，其中一宗為去年12月29日，海關人員在機場檢查一件從法國寄抵本港，報稱載有紅酒的快遞郵件，在六枝紅酒樽內，檢出藏有5公斤懷疑液態可卡因；另今年2月3日，海關人員同於機場檢查一件同樣從法國寄抵本港、報稱載有紅酒的空運郵包，發現4枝紅酒樽內懷疑藏有約3.2公斤液態氯胺酮；兩批毒品估計巿值共約970萬元。

海關跟進調查後，今日在大埔拘捕該名39歲懷疑與上述2宗案件有關的男子。而兩宗案件仍在調查中。

海關指，留意到不法分子利用空殼公司和公司秘書服務進行跨國販運毒品活動，除會加強打擊此類犯案模式外，亦會繼續打擊經空運貨物、郵遞及快遞渠道的販運毒品活動，並與香港郵政及物流業界保持緊密聯繫，堵截毒品流入本港。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

市民如懷疑有販毒活動，可致電海關24小時熱線2545 6182或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期 一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：楊玉珠