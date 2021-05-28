【睇戲行善】第十四屆慈善難民電影節線上舉行　4齣紀錄片望籌款20萬為難民提供醫療服務【內附詳情】

今年父親節與世界難民日剛好在同一天（6月20日），第十四屆慈善難民電影節即將在 6 月 7 日至 7 月 6 日舉行，今年的難民電影節以「共融」為主題，聯合國難民署共精選了4齣難民紀錄片，籌款目標為 20 萬港元，將足夠協助 2,000 名缺乏資源的難民提供每周6天的基本醫療服務。

精選的4齣難民電影將在線上放映，個別電影將於 6 月下旬推出戲院特別場次。當中包括兩齣以敍利亞為主題的電影，分別為《別當我公主​》，記錄敍利亞女性如何表達自我，克服創傷和積極成長；以及由獲奧斯卡提名導演Feras Fayyad執導的最新紀錄片《秘洞醫院》。還有一齣壓軸紀錄片《划越怒海》，記錄兩位著名埃及運動員以划艇橫渡大西洋逃出生天的經歷；而《流離美國同志日記​》，則講述LGBTQ少為人知的故事。

《秘洞醫院​》 (The Cave)

獲奧斯卡提名導演Feras Fayyad的最新紀錄片《秘洞醫院》，講述敍利亞戰爭當中堅毅無畏的故事。因戰事而遭到圍困的平民百姓，在當地一所名為「洞穴」的地下醫院找到安全的庇蔭和希望。這所地下秘密醫院由兒科醫生 Amani Ballour 負責協助管理，她和另外兩位女性同事 Samaher 和 Alaa，均得到與其他男同事同等的工作權利。在當地專制的父權社會文化之中，她們能夠做的事是地上的人難以想像的。

這些女性每天都與持續的戰火和炸彈襲擊競逐時間。她們長期面對物資供應短缺，並一直受到化學武器襲擊的威脅。《秘洞醫院》展示了激勵人心的勇氣、堅韌和女性的團結精神。

▲ （難民電影節提供）

《別當我公主​》(We are not Princesses)

展示4名敍利亞女性無比的力量和不屈不撓的精神。她們以難民的身份在黎巴嫩貝魯特生活，並透過古希臘名劇《安蒂岡妮》講述她們所經歷有關愛、遺憾、傷痛及希望的故事。

這些敍利亞難民女性藉戲劇找到互相支持的社群，以及治癒她們因家鄉長年戰爭所造成的傷痛。這些堅毅和聰明伶俐的女性，一步一步重整破碎的生活，並一起勇敢前行。電影以真實的鏡頭配以動畫，訴說這群女性一同透過戲劇重拾歡笑和尋找人生意義的動人故事。

▲ （難民電影節提供）

《流離美國同志日記​》 (UNSETTLED: Seeking Refuge in America)

記述多元性別難民及尋求庇護者少為人知的故事，他們因遭受嚴重迫害而被迫逃離家鄉，出走到美國展開新生。電影跟隨4名剛到埗美國尋求庇護的同志，他們在自己的國家面對潛在危險。《流離美國同志日記》將多元性別難民及尋求庇護者的故事，呈現在大眾面前。這些受迫害的人在尋求庇護的路上經歷了多少辛酸？作為普通人，我們又怎樣幫助這些最有需要的社群？

▲ （難民電影節提供）

《划越怒海​》 (Beyond the Raging Sea)

這電影記錄了兩名堅定不移的運動員在海上漂流的日子，期間他們更遇上大西洋風暴，二人在這惡劣的環境中一同奮力求生。Omar Samra 曾經登上每個大洲的最高峰，也試過滑雪到地球兩極，他希望尋找一個新的挑戰；而 Omar Nour 過去為他人生第一個奧運會——里約奧運而積極受訓，但因為受了傷只能放棄競賽。這個 O2 小隊經過一年的緊密訓練，由西班牙的加那利亞群島往西出發，划向加勒比海的安地卡，橫跨 3,000 英里，以他們備受關注的壯舉，提高大眾對全球難民處境的關注，期望呈現出當代最危急的全球人道危機。

▲ （難民電影節提供）

４齣難民電影均設有中文字幕，現於5月31日前於專頁捐款，即可以$80早鳥優惠（原價$100）換領網上戲票一張，並於指定網上放映平台觀看已選擇的心水電影一次；或以$280早鳥優惠（原價$350）換領電影通行證，在電影節期間於網上觀看全4齣精選電影。

記者：李越樺