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【新冠肺炎】消息：本港今日沒有新增不明源頭　下午不設疫情記者會

社會 12:40 2021/05/28

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本港疫情緩和。（陳永康攝）

本港疫情緩和，消息指今日（28日）沒有新增不明源頭，衞生防護中心及醫管局下午不設疫情記者會。

本港新冠肺炎疫情持續緩和，昨為去年10月以來首次沒有錄得確診個案，不過有少於5宗初步確診；呼吸系統科專科醫生梁子超強調，現非合適時間放寬社交距離措施和入境安排，認為起碼要維持兩周「清零」，甚至通關後兩周無確診，才考慮放寬防疫措施會較安全。

荃灣沙咀道新冠肺炎流動採樣站發生火警，一批物資被燒毀，消防經調查後，相信起火原因有可疑。食物及衞生局發言人今日（28日）表示，由於位於荃灣沙咀道遊樂場的流動採樣站在火警中被燒毁，該流動採樣站暫時未能提供服務。有需要進行檢測的人士可轉往區內位於蕙荃體育館的社區檢測中心，該社區檢測中心今日仍有充足名額可供巿民預約或即場登記進行檢測。詳情即看：【下一頁】

同場加映，港大牙醫學院新生遴選委員梁耀殷醫生指，面試會留意學生幾方面的能力：

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩

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