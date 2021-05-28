【好聲好戲】Yoyo聲演米雪大獲好評　汪明荃：陳自瑤有很多發揮空間

▲ 陳自瑤《好聲好戲》超班演出大獲好評。

TVB綜藝節目《好聲好戲》進入決賽階段，陳自瑤（Yoyo）、馮盈盈及張振朗需要經過兩個回合的考驗爭奪《好聲好戲》冠軍。在昨晚（5月27日）播出的《好聲好戲》內，陳自瑤聲演《溏心風暴之家好月圓》米雪贏盡掌聲，阿姐汪明荃天是對陳自瑤讚不絕口。

【好聲好戲】張頴康配《他來自江湖》被激讚似星爺 陳自瑤神還原梅小惠夠驚喜【有片】

▲ 陳自瑤對自己要求甚高。（《好聲好戲》截圖）

【好聲好戲】汪明荃再為TVB藝員發聲 阿姐進諫要敢於新嘗試：觀眾看得很悶

陳自瑤超班演出

陳自瑤夥拍專業配音員何璐怡聲演《溏心風暴之家好月圓》米雪與鍾嘉欣對罵戲，Yoyo更越級挑戰聲演米雪，過程中更七情上面，令人看得入戲。

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

陳自瑤自我要求高

聲演結束後，要求甚高的陳自瑤卻表示對自己的表現感不滿，認為可以做得更完美、更準確。拍檔何璐怡則對陳自瑤讚不絕口：「我覺得很好，很投入，比起之前綵排，今次是最投入。」

最後陳自瑤獲得全部綠燈，實力受到在場專業評判肯定。陸惠玲稱讚陳自瑤的演出比起比賽，更像是在表演。而曹啟謙則認為咬牙切齒部分十足，鄭麗麗對陳自瑤提出一點建議：「略嫌有一點是可能不夠氣，所以一連串的對白，有些字會不太清晰，其他也做得很好。」

【好聲好戲】張頴康配《他來自江湖》被激讚似星爺 陳自瑤神還原梅小惠夠驚喜【有片】

汪阿姐金口再開

作為《好聲好戲》的常駐主席評判汪明荃，看足所有參加者的演出，所以阿姐看到陳自瑤的可塑性：「她今天表演得很好，還有我覺得幾個回合加起來，陳自瑤有很多發揮空間，其實TVB應該給她開一部戲。」

作為主持的阮兆祥更為陳自瑤牽線：「開戲之餘，阿姐要和她做對手戲。」

▲ 汪明荃一向敢言。（《好聲好戲》截圖）

一向敢言的汪明荃在節目中給予很多後輩機會，更在藉節目向TVB一眾監製呼籲：「不要用來用去都是那幾個人，應該給其他藝員同事多一點機會，因為他們可以發掘的地方真的非常多，不要幫我們的藝員定型，不要老是叫他們演某一種角色，不僅演員演得悶，觀眾也會看得很悶。」

同場加映：陳安瑩專訪