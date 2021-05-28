【雪藏食物】媽媽深信食物放冰格可永不過期　港男摷雪櫃「尋寶」：有袋前年食淨嘅丸

▲ 媽媽深信食物放冰格可永不過期，港男摷雪櫃「尋寶」：有袋前年食淨嘅丸。

為了不浪費食物，很多人都會將食物冷藏在雪櫃冰格。近日有網民分享，指母親一直認為只要將所有食物放在冰格，就可以永不過期。結果網民食後多次肚痛，摷雪櫃時發現更多過期食物，深感無奈。

港男於香港討論區，以「老母成日話啲嘢雪入雪櫃就唔會變壞」為題發文，指母親一直覺得只要將所有食物放入雪櫃冰格冷藏，就可以無視過期日期。他表示已經有數次進食後「肚不舒服」，多次讓母親整理、清潔雪櫃，將過期食物丟棄但遭母親漠視。

於是，為免再有人食後肚痛，港男決定自己執冰格，結果發現更多過期食物，例如有3袋「打邊爐丸」，期中1袋是前年淨餘的，被放入冰格深處，又有3盒牛油，其中一盒已過期1年，還有凍肉、花膠、面膜等。

我都唔明點解個冰箱都唔大，但係可以放咁多嘢入去……點解老人家會覺得塞入冰箱就可以唔過期，點解咁細個冰箱可以放咁多嘢？

最後，港男成功清走三份之二的物品。

醫生拆解冷藏食物不變壞3個條件

台灣家庭醫生陳柏臣在《健康多1點》回應指，食物放在冰格仍要注意保存時間，要食物不變壞亦有3個保存條件。

1. 家中冰格難絕對保持-18°C以下

陳醫生表示，家中雪櫃冰格可能每日都會開開關關，導致溫度處於0°C以上，所以很難確保食材妥善地在冷藏溫度保存。

2. 未清洗就直接塞進冰格

陳醫生指，部份人購買食材後，未經清洗就放進冰格，但若帶有菌種，可能會被直接帶入溫度未達-18°C以下的冰格中，導致細菌繼續慢慢繁殖，破壞食材。

3. 冰格內細菌交叉污染

陳醫生表示，冰格內多種細菌或會交叉感染，如果日常少整理冰格，就算已事先處理食材，食材仍可能受冰格原有的細菌污染。

有些細菌較特別，低溫時繁殖的速度反而較快。

所以他建議如想將食物放在冰格，首先要注意冰格需到達-18°C以下、食物放進冰格前要經過清洗及處理、冰箱要定期清潔，避免食材變壞。

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責任編輯：羅嘉欣