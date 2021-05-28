【月子住宿】陪月On Call24小時日食6餐　酒店全港首推坐月住宿私隱度高

▲ 麗豪酒店推出全港首個坐月住宿計劃。

新手媽媽生完BB，身心俱疲，需要坐月養好身體，亦要學習照顧初生孩子。不少人會選擇聘用陪月，或請長老協助，但有媽媽會擔心陪月質素，又怕長時間與長老相處易生磨擦。近日，有本港酒店推出全港首個月子住宿計劃，提供舒適的環境、月子營養餐、24小時母嬰照料服務等，助媽媽們解決各種產後疑難，出月後成為熟手媽媽。

▲ 酒店推出坐月住宿計劃。（黃建輝攝）

產後實踐所學知識

不少媽媽懷孕後，除了預備各樣嬰兒用品，亦會參加工作坊、育嬰講座和課程等，希望有足夠知識應付初生BB的需要。麗豪酒店「悅子‧悅美」坐月住宿計劃樓層經理Shelley，本身是註冊護士，從事助產士及護士30多年，在加入麗豪酒店前，她曾於一間私人診所做產前輔導、護理和教育工作，然而，她發現很多媽媽都難以將產前學到的知識，帶到產後實踐。

在工作坊中，我們所用的是塑膠BB，但當媽媽回到家面對真BB，發現原來很多困難，例如為BB沖涼，見過有媽媽因BB掙扎，不敢放BB落水沖涼，媽媽一失敗，就失去照顧孩子的信心。

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媽媽也需要學習

她又提及，過往遇過不少媽媽有塞奶問題，即使有陪月也未必懂得處理，若按摩不當，甚至令媽媽更創傷。而且坊間的陪月員每天要花4、5小時為媽媽煮食，變相照顧BB的時間非常短暫。而在月子住宿裡的陪月員毋須煮食，可以專注陪伴媽媽，教她們餵奶、掃風、換片、沖涼等，當媽媽有需要，Shelley及陪月員亦會提供協助。

媽媽不是只做享受的角色，她真的要學習，我們會做輔導的角色，每天看她們有沒有進步。最近有位新入住的媽媽，只花了3日，我教她知識後，她很有信心，我每次入去，她都告訴我，已經餵完奶。

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24小時陪月當值

麗豪酒店將酒店其中一層改裝成「月子住宿」專屬樓層，提供72間客房，計劃以30日計，按房型和服務分為4個計劃，由約300呎的一般客房到逾700呎的豪華套房都有，房價由$60,800至$90,800不等。

房間內設有嬰兒床、雪櫃可儲存母乳、嬰兒沐浴車、六合一奶樽消毒器及暖奶器、熱水機、嬰兒禮包等。

基本服務包括24小時樓層陪月員當值，媽媽若有需要可按鐘呼叫；調理及產後服務，即嬰兒洗澡服務、臍帶清潔護理、新生父母工作坊等。

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探訪需經媽媽同意

計劃另一賣點，是每日提供6餐月子營養餐，平均每2小時就食一餐，其中中午和晚餐會提供黑豆、紅豆飯、湯水以助上奶；上午和下午亦會有茶點，包括水果、中西式糕點等。

另外，選擇計劃C及計劃D的媽媽，可有專屬陪月員於早上9時至下午6時在房間內當值，又或按摩及Spa服務等。

而且，酒店規定探訪人士必須先經媽媽同意，進行登記才可上樓，並且只可在專屬會客室見面約1小時，避免媽媽要應付隨時出現的老爺奶奶或其他親戚，可以好好休息。

Shelley坦言，最初擔心媽媽會覺得住宿費用昂貴，沒想到計劃推出後，出租最好的房間，是最貴的兩個套房，

她們覺得請一個24小時陪月，最少5、6萬一個月，未計補身藥材和食材，如果是金牌陪月，沒有8萬元都請不到，而8萬已是我們的Plan C，媽媽毋須費神處理瑣事，所以我覺得有這個市場。

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記者：林愛娜