【歎韓食有獎】韓國觀光公社啟動在港韓食連環三重賞　寫食評贏3千元機票現金券【內附連結】 

▲ 韓國觀光公社啟動在港韓食連環三重賞 。(韓國觀光公社香港支社提供)

煲韓劇時見到主角吃石頭拌飯、部隊鍋、炸雞是否好恨自己食埋一份呢？其實，韓國各地均有不同的特色美食，如釜山魚糕、全州拌飯、泰安醬油蟹等不能盡錄。

而韓國觀光公社香港支社特別為此推廣深度韓式美食之旅，以「胃」解不少韓迷思鄉之苦。由即日起推出「港識韓食 Eat 住 Go」連環三重賞，凡光顧 10 間指定韓國餐廳(包括括阿里朗韓國餐廳、ChumChum 味、Goobne、韓兄弟、韓珍、梨泰園韓國餐廳、梨花苑韓國料理、三木韓國料理和喜來稀肉)，並發揮無窮創意，寫食評，即有機會贏取$3,000韓亞航空 (Asiana Airlines) 機票現金券，名額5名，其餘兩項獎賞均為人人有賞，包括韓國KF94口罩和免費飲品券。

▲ 銅鑼灣的韓國旅遊諮詢中心派發的《韓國美食地圖 》。(韓國觀光公社香港支社提供)

此外，韓國觀光公社在社交平台Youtube及Facebook推出由韓遊達人Patc主持的「遙距遊韓」主題影片，讓大家貼近最新美食「韓」情之餘，眼球率先品嘗多款地道的韓式食品；並在銅鑼灣Korea Plaza – 韓國旅遊諮詢中心及展覽廳派發《簡易韓國用餐及旅遊會話 》指南及《韓國美食地圖 》，精挑各地特色美食、美食街和咖啡街推介，鼓勵大家在香港一邊品嘗韓式美食，一邊學習韓語，來個「偽韓遊」，為大家於日後港韓通關後，享受「回鄉」之旅作準備。

參加方法詳情可到韓國觀光公社香港支社的專頁FB @KoreaPlazaHK瀏覽

記者：郭秀芳