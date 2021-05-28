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【明星理財】李克勤太太盧淑儀「首置」入市　花逾2500萬元購晉環3房單位

娛樂 10:39 2021/05/28

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熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

李克勤太太盧淑儀購入晉環3房單位。

1992香港小姐冠軍盧淑儀當選後不久與李克勤拍拖，在克勤支持下，她早在1998年退出娛樂圈。二人於2006年結婚，夫婦兩人育兩子，現時分別13歲、11歲。

盧淑儀專心相夫教子外，理財亦頗有心得，據土地註冊處資料，盧淑儀（LO SUK YEE EMILY）在本月初以2583.9萬元購入香港仔黃竹坑站晉環1A座中低層F室，實用937方呎，3房連套房及工作間，實呎27,576元。

同時從資料可見，盧淑儀只支付109.81萬元（即樓價4.25%）作稅款，即是她以「首置」身份入市。

而李克勤和盧淑儀在南區持有豪宅物業，二人在2012年以公司名花5410萬元購壽臣山道曉穎花園複式戶，實用面積2045方呎，實呎僅26,455元。

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克勤賢內助

現年47歲盧淑儀在1992年參選港姐，奪得冠軍、最上鏡小姐和廿週年金輝大獎成「三料冠軍」，當晚李克勤任司儀，比賽期間盧淑儀即場獻唱一曲《紅日》。

克勤對這位「三料港姐冠軍」展開猛烈追求並很快便相戀，更為盧淑儀寫下情歌《妳是我的太陽》，二人在2006年11月結婚。

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專心當丈夫李克勤「背後的女人」她曾稱：「好開心嫁給這個好老公，嫁給你是我的驕傲！」熱愛運動的她更當上高爾夫球教練。

李克勤與盧淑儀兩子入讀香港加拿大國際學校（Canadian International School of Hong Kong，簡稱CDNIS），該校位於香港仔的南朗山道，克勤夫婦為方便兒子上學，豪擲逾半億搬入壽臣山大宅。

同場加映：潘芳芳訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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