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【屯馬綫】港鐵下午4時交代屯馬綫票價及通車安排　強調票價有競爭力及吸引力

社會 12:17 2021/05/28

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港鐵公司行政總裁金澤培提到，票價將有其競爭力及吸引力，冀能吸引市民使用。（資料圖片）

屯馬綫全綫通車有期，運輸及房屋局局長陳帆宣布，屯馬綫全綫訂於下月27日通車。港鐵公司行政總裁金澤培提到，希望票價有其競爭力及吸引力，冀能吸引市民使用。另外，港鐵將會在今日下午4時舉行記者會，港鐵公司商務總監楊美珍女士及車務總監李家潤博士交代票價。

金澤培表示，屯馬綫全綫連結東邊及西邊，就價格方面則按基本訂票價原則，包括方便性、連通性等。

被問到會否在今次屯馬綫通車「短貴長平」的問題，陳帆回應指港鐵錢司今次按以往機制調節票價，但市民需明白西鐵綫及東鐵綫車票訂價有歷史因由，加上造價不同，因此需要透過票價機制作出修平。他續指，港九鐵路亦為資產擁有人，並有其服務合約協議，因此在此框架下才以這個機制處理。

他補充指，港鐵公司會在下午記者會詳細交代相關票價細節。

金澤培則指，自兩鐵合併後，近年通過機制調整已經逐步解決，他表示會繼續按調整機制處理票價問題。

被問到為何選擇在下月27日通車，陳帆回應指過去一段時港鐵公司及政府團隊很努力進行測試，他指機電工程署今早才發出安全及下靠證明，港鐵才可以進行相關工作，加上市民的熱切期盼，所以安排在下月月底通車。

同場加映，港大牙醫學院新生遴選委員梁耀殷醫生指，面試會留意學生幾方面的能力：

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒

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