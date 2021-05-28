【綠置居】啟鑽苑及租置公屋即日起收表　一家6口同住220呎公屋盼換大單位「上車」

▲ 新一期綠置居及租置公屋餘貨，今（28日）起接受申請，6月10日截止。（陳永康攝）

新一期綠置居及租置公屋餘貨，今（28日）起接受申請，6月10日截止。今期推售全新項目鑽石山啟鑽苑，售價118萬至385萬元。綠表買家可申請最高95%按揭，即最平少過6萬元首期便可「上車」，吸引大批市民到售樓中心取申請表。

位於觀塘建生廣場的房委會綠置居銷售處，多名市民今早到場取表，參觀單位模型，了解情況。已退休呂太一家6口，三代同住啟德德朗邨約220呎開放式單位，指5年前搬入新屋時，跟丈夫和兒子居住；之後兒媳與兩名孫兒申請來港，暫時6人於細單位窩居，未能成功向房署申請換大單位。

▲ 已退休呂太一家6口，三代同住啟德德朗邨約220呎開放式單位。（陳永康攝）

她大嘆單位無間房，起居空間非常擠迫，6人主要於碌架床睡覺。家中嚴重缺乏活動空間，兩名讀小一、小二的孫兒幾乎無空間讀書和遊玩，急需改善生活環境。她第一次申請綠置居，丈夫已年滿60歲，會以「家有長者」資格入表，盼抽中啟鑽苑400餘呎兩房單位。

郭生一家三口，家住黃大仙一公屋單位。他稱近期無抽過資助出售房屋，今次心儀同區綠置居啟鑽苑，貪其交通方便，價錢又平；但其他項目則較「隔涉」，又不是新樓，不打算購買。

▲ 郭生一家三口，家住黃大仙一公屋單位。（陳永康攝）

已退休劉先生，跟子女住慈雲山公屋。他稱因子女有工作，現時屬於「公屋富戶」，「與其交雙倍租，不如搬出黎供樓」。但他又表明不捨得遷出慈雲山，指該區位處半山，空氣好，他和家人只會考慮選購啟鑽苑大單位，否則未必夠吸引力遷出現居單位。

新項目鑽石山啟鑽苑提供2,112伙，單位實用面積由約184至約481平方呎，以市值5折推售，售價由約118萬至約385萬元不等；平均呎價7,390元。除了推售啟鑽苑，還有上期綠置居525伙餘貨單位，包括青衣青富苑及柴灣蝶翠苑。

同時，800伙「租置公屋」餘貨單位，一併於今次銷售計劃中推售。房委會指，出售「租置計劃」回收單位予綠表人士時，將沿用現行機制定價，未售單位的定價介乎約14萬至126萬元不等。

各項目預計7至8月攪珠，9至10月揀樓。

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記者：吳卓峰