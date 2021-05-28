【酒店staycation】一家六口五星級酒店Staycation　女兒浸浴遭職員擅闖房間查房

▲ 一家六口五星級酒店Staycation，女兒浸浴遭職員擅闖房間查房。

疫情下不能出國旅遊，不少人選擇到酒店staycation放鬆心情，共度假日。一名港媽近日於Facebook群組「香港Staycation酒店交流谷」發帖，分享一家六口入住酒店的不愉快經歷。港媽投訴五星級酒店職員態度差，而且其女兒在房間浸浴時，竟然有職員擅自闖入房間，聲稱查房，港媽嬲爆表示，「五星級酒店體驗咁嘅服務。」

一名港媽於社交媒體發帖，指與家人一家六口入住九龍區一間五星級酒店慶祝母親節。她表示，在入住前已預約三間房，並要求三間房在同一樓層、加枕頭及加被子，又獲得在酒店工作的朋友安排延遲至翌日4時退房。

▲ 港媽一家六口入住九龍區一間五星級酒店。（香港Staycation酒店交流谷 Facebook）

職員態度惡劣

然而，在辦理入住手續時，職員不單沒有確認事前要求的物品，更當她詢問可否將其一間房轉為兩張床時，職員即變臉態度惡劣地表示，

如果要其中一間轉雙床，要down兩個grade（降兩個級別），冇問題呀可？

港媽聞言立刻拒絕。

代客雪藏蛋糕卻溶至面目全非

及後，女兒詢問職員可否代為雪藏蛋糕，並於晚上送上房間，惟職員的態度毫無改善，「雪蛋糕，我睇下有冇位先」，最後職員答應幫忙。直到晚上，他們致電前台要求送蛋糕上房，可惜全家人等待30分鐘仍不見蛋糕的蹤影，便再致電提醒。兩分鐘後，蛋糕終於送上方，可是蛋糕卻溶至面目全非，「個盒全部都係倒汗水，個蛋糕面溶溶地，一切落去成個溶到斜埋一邊」。港媽一家感到非常憤怒，

我女訂咗個$1,100嘅榛子蛋糕，本來大家好期待！check in時已經好似唔想幫我哋雪咁，雪唔到其實都諗住雪喺房就算，咁溶咗都冇咁嬲！

沒有安排延遲退房

翌日，因獲安排延遲退房至下午4時，港媽一行5人中午12時到商場購買外賣回房間，女兒則留在房間浸浴。但回到酒店時，發現升降機未能感應電子房卡，向職員查詢被告知，「夠鐘check out」。職員檢查後才得悉曾有同事交待要求延遲退房，但事前沒有其他同事跟進，當時才為他們作出相應安排。

及後，港媽收到女兒的電話，指自己在浸浴遭到職員直接拍卡入房查房。以下為事發經過。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

港媽聽見最後忍無可忍，

有咩可能個客答咗你，仲要話無著衫，你仲要查房，你要查啲咩呢？好彩入黎嗰個係女人姐，如果佢係男人咁點呀！如果唔係沖緊涼係換緊衫或者無著衫瞓緊教咁點？。

酒店職員沒有處理投訴

港媽事後指，雖然前台職員得悉事件後馬上道歉，但一直沒有收到酒店的正式道歉電話，便主動致電酒店要求跟進。她再想酒店查詢時，卻獲職員表示，負責職員因剛接種新冠疫苗，身體不適只能稍後回復，她無奈表示，

我真係想問下，咁大間酒店有投訴個案，仲要係嚴重過失冇第二個人可以處理？如果放產假係咪要拖到放埋先處理呢？

港媽也不想難為在酒店工作的朋友，但對於是次酒店的經歷感到非常不滿，亦明言日後不會再入住該酒店：「五星級酒店我只係體驗到咁嘅服務！」

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https://bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王明芳