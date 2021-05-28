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【屯馬綫】政府公布6月27日全綫通車　新站宋皇臺、土瓜灣啟用

社會 12:01 2021/05/28

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屯馬綫全綫6月27日通車。

屯馬綫宋皇臺、土瓜灣兩個新站啟用有期。運輸及房屋局局長陳帆宣布，屯馬綫全綫訂於下月27日通車，屆時烏溪沙、沙田沿途乘客，毋須轉綫可前往元朗、屯門沿途各站。港鐵則稱，屆時會推出車費優惠吸客，下午會有記者會交代通車安排。

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陳帆稱，機電工程署今早通知港鐵公司，屯馬綫完成機電測試，通車就緒，強調政府重視鐵路安全。

港鐵公司行政總裁金澤培稱，票價具競爭力，盼更多市民可選乘。

屯馬綫全長約56公里，有27個車站，通車後將成為全香港最長的鐵路綫，將由啟德站伸延往宋皇臺、土瓜灣兩個新車站，再駛經何文田站和紅磡站新建月台，之後駁通現有西鐵綫往屯門。

屯馬綫一期早於去年2月通車，開放顯徑至啟德沿途各站。惟受沙中綫工程風波影響，押後全綫通車日期，曾一度計劃今年第三季方能全綫通車。

同場加映，港大牙醫學院新生遴選委員梁耀殷醫生指，面試會留意學生幾方面的能力：

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：吳卓峰

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