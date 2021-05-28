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【調教你MIRROR】花姐邀梁祖堯幫手教仔　MIRROR成員感情受考驗大爆秘聞

娛樂 13:23 2021/05/28

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熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

由梁祖堯及MIRROR主持的ViuTV節目《調教你MIRROR》剛剛播出第二條宣傳片。

由梁祖堯及MIRROR主持的ViuTV新節目《調教你MIRROR》將於下月初首播，在較早前推出的《調教你MIRROR》宣傳片內，有MIRROR經理人「花姐」黃慧君和梁祖堯的對話，花姐表示希望祖堯代為「教仔」，讓12子齊齊入營受訓。

最新一條宣傳片由MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）、楊樂文（Lokman）、邱士縉（Stanley）、江𤒹生（Anson Kong）、柳應廷（Jer）、陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）、李駿傑（Jeremy）、呂爵安（Edan）、姜濤、邱傲然（Tiger），分別說出對組合MIRROR的感覺。

究竟在早前MIRROR演唱會台上齊心俘虜大量鏡粉的12子，在台下的他們又是怎樣？

【調教你MIRROR】AK入營後有重大改變　江𤒹生感恩疫市有工開：珍惜實戰機會

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MIRROR的心聲

ViuTV真人騷節目《調教你MIRROR》即將播放，節目被指是兩個前作《Mirror Go》及《調教你男友》二合為一而成的節目，內容主要講述12子入營接受梁祖堯的調教。

宣傳片中，12子分別說出心聲。姜濤說：「出道至今的確有很多誤會。」Anson Lo表示：「發生了很多事，但可能街外人看不出。」Jeremy謂：「愈來愈多個人的工作，對於MIRROR好像變成了Part-time的感覺。」

【MIRROR演唱會】尾場落幕成員互勉打氣　姜濤高呼：香港樂壇加油

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Ian覺得：「大家的Passion是比以前磨滅了少許。」Tiger認為：「12個人要大家Back up着大家。」Alton反問大家：「你也不會信，你信就是你有問題。」

Stanley指：「少了很多這些一齊相處的機會。」Frankie道：「那個同步率自己也Feel到未算很一致。」Jer感慨說：「中間產生了一些不良競爭。」

AK坦言：「有時會存在一些芥蒂。」Lokman透露心聲：「最驚的就是要將真話說出口。」Edan揭密指：「這些都不能出街的。」

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同場加映：MIRROR專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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