【天才兒童】IQ146熟背元素表數1至100　2歲神童成MENSA最年輕成員

▲ Kashe是IQ146的神童，更成為MENSA最年輕成員。

美國一名2歲女童智商高達146，1歲半已記得所有英文字母，2歲就能背誦元素周期表，成為高智商學會「MENSA」（門薩）年紀最小的成員。不過，這也代表著坊間幼稚園無法滿足她的需求，而媽媽期盼女兒有愉快童年。

▲ 2歲的Kashe Quest成為MENSA最年輕成員。（IG圖片）

據外媒報道，居於洛杉磯的Kashe Quest是一名小神童，她1歲半時已記得所有英文字母，還能辨認顏色和形狀，2歲時已能按照輪廓認出美國50州、背誦元素周期表、從數字1數到100，她還懂得50個手語，現在亦在學西班牙文。

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記憶力驚人

媽媽Sukhjit Athwal表示，女兒自小記憶力就很好，熱愛閱讀，而且對學習很有興趣、速度亦很快。女兒在IQ測試中的分數為146，只要達145以上就能被視為「天才或接近天才」，而全美的平均智商為100。

如果我們讀錯了一個字，她就會糾正我們。

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盼女兒有快樂童年

媽媽笑言，女兒還是小孩子，與其他孩子一樣會討價還價、發脾氣，最喜歡的電影是《冰雪奇緣》。她和丈夫暫未計劃送女兒去幼稚園，

我想確保她擁有一個快樂的童年，因此會按照她的步調前進，不會對她施加壓力。

「門薩」歷史悠久，是招攬高智商會員的團體，定期舉辦高難度的智力測驗，據知他們設計的智力測驗無法早作準備，要求考生在限時內作答外，並就特定議題進行推理與論述。「門薩」透過智力測驗，來定奪考生的會員資格。

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責任編輯：王明芳