  • 33°C
香港時間 : 2021528日 (週五) 14:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【尖子透視】成績優異獲3間Band1英中取錄　「全能」女生分享升中面試心得

中小學 13:23 2021/05/28

分享：

熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

小六女生曾熙桐成績出眾，在中一自行分配學位獲3間Band 1A英中取錄。

小六女生曾熙桐說話輕聲細語，對人溫文有禮。這個文靜的女生是學校的尖子生，從小一開始到小六，年年考第一，今年在中一自行分配學位更獲3間Band 1A英中爭相取錄，最後她決定升讀傳統名校協恩中學，立志成為醫生。

熙桐在校內成績突出，自小一開始每年都是全級第一名。（林綺虹攝）

現時就讀中華基督教會基華小學六年級的曾熙桐，在校內成績出眾，由小一開始，每年都是全級第一名。雖然應考呈分試時正值疫情，但沒有影響熙桐出色的表現。她早前申請中一自行分配學位投考心儀的中學，包括協恩中學、瑪利諾修院學校，以及寶血會上智英文書院，結果獲得3間取錄。

談起3間中學，她有自己獨特的見解，

協恩中學的學習資源比較好，以及學生考文憑試的成績都很好。而瑪利諾修院學校的校園非常漂亮，真的很漂亮、很喜歡。至於寶血會上智英文書院，我補習時認識了一位同學，他的媽媽說是一所很好的學校，所以我想嘗試一下。

在面試中應付自如

回想自己的升中面試過程，熙桐記憶猶新。她去年底到協恩中學面試，當天收到兩條題目，分別要以廣東話和英語作答，各有1分鐘作準備和1分鐘回應。當日的英文題目是「火」，她分析了火的好處及弊端，

我大概說了火有甚麼用處，怎樣利用它很重要，用得好可以用來取暖、煮食，但用得不好會燒傷人。

至於瑪利諾修院學校的面試，熙桐指分為兩部分，首先會測試考生的語言能力，分別要以英語和普通話朗讀文章，然後進行小組討論。而寶血會上智英文書院因應疫情關係，面試形式改為提交短片，題目是比較網上教學和實體上課。

網上面試較實體面試更複雜，熙桐直言自己在背後花了不少時間準備，她在片中解釋自己較喜歡上實體課，因為能與同學和老師互動，以及當在課堂上遇到疑問時，可以即時問老師和得到回饋。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

由於事前不會預先收到面試題目，熙桐說只能盡力做準備：「不知道會問甚麼，所以會去校網看資料。」當她收到所有心儀學校的取錄通知，令她喜出望外：

很開心，因為我覺得其實自己只是在這所學校表現出色，但外面有很多人比我叻，所以我都不是太有信心自己能考入這3所中學。

日花1小時複習

在比較過3間中學後，熙桐決定選擇升讀傳統女校協恩中學。她解釋，協恩中學的文憑試成績優秀，而且校內的課外活動非常吸引，尤其對協恩中學的辯論和合唱團最感興趣。

獲得好成績的背後總要付出努力，即使每科平均分達95分以上，熙桐仍然習慣每日放學做完功課後，花大約一小時複習當天老師教授的內容，會寫下筆記以加強記憶。而在考試前夕，她會因應考試範圍溫習，更會不斷重複做練習至「入腦」。如果遇到不明白的地方，她會請教比自己年長4年的姐姐。

班主任張老師形容熙桐是「全能」學生。（林綺虹攝）

除了學業成績突出，熙桐亦有參加不同的課外活動，例如羽毛球、中國舞和英語話劇，可謂文武雙全。班主任張琬茹老師形容熙桐是個「全能」學生，不但帶動班上的學習氣氛，亦成為不少同學的學習對象：

因為在課外活動和學業上她自己也能應付自如，有些同學可能只是學業方面較出色，但她真的所有事情自己都做得很好。

在迎接新學年的同時，熙桐認為自己的英文科較弱，除了補習，她會利用暑假的時間多閱讀英文課外書，希望有助適應升中後的全英學習環境。

同場加映：Happy School升中成績未必好？　校長：每個學生都有自己起跑綫

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

記者：鄭樂晴

相關文章

【尖子透視】兩年時間狂追英文從0分到優異　好學女生考入Band1感激媽媽從不給壓力
10:40 2021/05/26
【尖子透視】兩年時間狂追英文從0分到優異　好學女生考入Band1感激媽媽從不給壓力
【尖子教室】幼時性格內斂十分怕醜少說話　小六男生話劇練英文TOEFL Junior滿分
16:31 2021/05/17
【尖子教室】幼時性格內斂十分怕醜少說話　小六男生話劇練英文TOEFL Junior滿分
【尖子教室】挑戰TOEFL Junior考獲滿分程度相當中三　小六男生靠觀看英文影片學英文
12:53 2021/03/24
【尖子教室】挑戰TOEFL Junior考獲滿分程度相當中三　小六男生靠觀看英文影片學英文

你可能感興趣

【尖子透視】兩年時間狂追英文從0分到優異　好學女生考入Band1感激媽媽從不給壓力
10:40 2021/05/26
【尖子透視】兩年時間狂追英文從0分到優異　好學女生考入Band1感激媽媽從不給壓力
【尖子教室】幼時性格內斂十分怕醜少說話　小六男生話劇練英文TOEFL Junior滿分
16:31 2021/05/17
【尖子教室】幼時性格內斂十分怕醜少說話　小六男生話劇練英文TOEFL Junior滿分
【尖子教室】挑戰TOEFL Junior考獲滿分程度相當中三　小六男生靠觀看英文影片學英文
12:53 2021/03/24
【尖子教室】挑戰TOEFL Junior考獲滿分程度相當中三　小六男生靠觀看英文影片學英文
高效學習 小學 中華基督教會基華小學 協恩中學 瑪利諾修院學校 寶血會上智英文書院 呈分試 英文科 閱讀 課外活動

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
【娛圈有喜】「巨聲幫」羅孝勇娶模媽王丹妮　不介意做後父：她幾年前已叫我Daddy
13:13 2020/10/30
【娛圈有喜】「巨聲幫」羅孝勇娶模媽王丹妮　不介意做後父：她幾年前已叫我Daddy