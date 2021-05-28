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【淘寶運費】淘寶玻璃樽用5層保護包　買家不滿15g貨物變重1.3kg

休閒消費 14:14 2021/05/28

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熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

淘寶賣家用多重包裝確保貨品穩陣，卻遭賣家投訴令貨物變重，間接影響運費。

淘寶購物成風，不過貨物運輸過程長及轉折，賣家為了貨品安全送到目地的，或會好好包裝貨品，避免貨品過程中破損。有網民近日（25日）分享淘寶賣家寄來的玻璃波波樽，豈知用了5層保護包，令貨品由約15克變成1.3公斤，增加了運費，暗嘲對方。

點擊大圖了解詳情：

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這網民在「淘寶開心Share 」Facebook群組分享收件的奇聞，樓主指之前在淘寶上購買了花瓶連架組合，但上次收貨時發現有一個玻璃樽破裂，所以賣家補發，並以多層包裝，防止玻璃樽破裂。

今次補發的玻璃波波樽約15克，卻因為多重包裝，令重量上升，繼而令運費上升，表示不滿。他更拍下開箱相片，逐張相片交代賣家採用的包裝紙，當中包括紙皮及bubble膠。

1.今日收到集運，咁大盒！乜黎架？

2.拆！風筒？我冇買過風筒喎！

3.再拆！個盒入面再bubble膠！

4.再拆！入面有個紙皮筒！

5.再拆！入面係上次集運打爛左的玻璃波波樽！

最後，樓主投訴一個5厘米的細玻璃樽，卻被賣家這樣包裝，由15克包到1.3公斤，嘲諷賣家「好有誠意！」帖文一出，很多網民不同意樓主的想法。

網民不滿樓主

網民卻批評樓主要求多，嘲諷他不論貨品有沒有破損都是賣家的錯，又表示多付一點錢，玻璃樽完好無缺，可免後續煩惱，其實已經「有賺」。亦有網民批評樓主只懂投訴，指其實運費不足1公斤都會當1公斤計算，不要太執著和計較。

點擊大圖了解網民回應：

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責任編輯：陳珈希

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