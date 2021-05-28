【好聲好戲x逆天奇案】馮盈盈壓力爆登爆喊　王祖藍：好擔心你適唔適呢行？【有片】

▲ 馮盈盈於《好聲好戲》決賽中淚崩。

TVB綜藝節目《好聲好戲》進入總決賽，出線參賽者包括馮盈盈、張振朗與陳自瑤。在昨晚（5月27日）播出的《好聲好戲》內，首先由馮盈盈與專業配音員陸惠玲出場，挑戰阿姐汪明荃在《巴不得媽媽》中的演出。馮盈盈非常投入，情緒完成進入角色內，可是卻反而成為缺點？

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▲ 馮盈盈聲淚俱下。（截圖）

演出情緒起伏大

馮盈盈今次聲演的片段情緒起伏極大，先要因被兒子頂撞而生氣，之後把憤怒宣洩在外孫身上，再聯想起女兒的死，再把傷痛放在外孫身上，覺得是他間接害死女兒，激動得以手掌摑他，之後再因外孫痛哭而感內疚及心痛。

馮盈盈刻意壓低聲線配合中年婦人演出，去到中段更加入真感情真眼淚聲演，有澎湃的情感，聲演完畢時更是聲淚俱下指自己的表演只是一般。

她的演出最後獲4盞綠燈及2盞紅燈，阿姐直指馮盈盈的演出感情豐富，但就稍微有用錯，但因早前兩回合都表現不錯，所以按綠燈以作鼓勵。

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王祖藍批過份投入

不過，作為TVB首席創意官的王祖藍就按紅燈，並苦口婆心地對馮盈盈說：「我很擔心你是否適合做這一行？」並指她由早上排練開始哭到現在，令在場所有人都不敢打擾。

他續指：「一段這樣小的戲，你的情緒都能放大到這樣，你怎樣演戲？投入是好事，但抽離不到也是大問題，我覺得你的壓力蓋過了實力。你的壓力大到我都有壓力，我覺得我不應該做這個節目。」

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▲ 王祖藍批評馮盈盈的演出。（截圖）

自覺不足要改進

馮盈盈之後也在社交平台分享感受：「重看自己的演出表現的確有沙石，情緒拿掐得未夠精準、聲線控制亦未夠穩妥、發音咬字都未夠清晰，要改進的地方很多很多。但我要感謝陸惠玲老師的指導，花時間與我不斷排練，教導我技巧和竅門，提醒我要注意的地方。雖然不完美，但我盡力了，就無愧於心。」

她亦很感激前輩評審們的評語及指點：「我知道自己因為這個比賽而情緒壓力太大，為了入戲逼自己由早上排練開始進入情緒，以真感情、真眼淚練習，太過鑽牛角尖，令壓力影響了實力。」

最後盈盈稱：「多謝祖藍！如佢所講“這個紅燈係因為想我減少壓力”因為這些壓力都是自己給自己的，我要學習欣賞自己，愛自己，嘗試放鬆，享受過程。」

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