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【動漫展覽】美少女戰士Pop-Up Gallery展出劇場版畫作　必買限定T恤帆布袋【內附地址】

休閒消費 11:45 2021/05/28

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熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

《劇場版美少女戰士Eternal》Pop-Up Gallery內，設有2D月野兔可以打卡。

《劇場版美少女戰士Eternal》即將於6月於Netflix上映，由即日起至6月6日期間，銅鑼灣特別開設Pop-Up Gallery，展出劇場版中多幅海報及劇照，美少女戰士中各個主要人物齊集藝術展，更有會場限定精品店，粉絲們別錯過。

《劇場版美少女戰士Eternal》Pop-Up Gallery中共4個系列珍貴畫藏和海報，劇場版海報首度以絲巾畫形式登場，一系列的電影海報更融合藝術與3D印刷技術等不同形式展出，如帆布畫、博物館級海報、3D立體畫和木板畫等，將電影場景重現眼前。另外Pop-Up Gallery特設光影塗鴉體驗，亦有迷你電影室，播放劇場版預告片及其他珍貴片段。

迷你電影室播放劇場版預告片及其他珍貴片段。

會場限定精品店將首次開售獨家設計的周邊商品，數十款美少女戰士精品率先登場，如T恤、Tote Bag、iPhone手機殼、主題海報、精品文具和絲巾藝術畫等。另由港台日三地匯聚近百款的美少女戰士周邊商品亦齊集會場限定精品店，粉絲要預備大出血。

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《劇場版美少女戰士Eternal》Pop-Up Gallery

地址：銅鑼灣百德新街53號地下A及C舖Amaz by Lokkianno Gallery

日期：即日起至6月6日

開放時間：12pm至8pm

記者：張頌婷

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