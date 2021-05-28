【新冠肺炎】高拔陞指逾3成公院員工已接種疫苗　形容反應不錯

▲ 高拔陞（左）指醫管局有逾3成員工已打針。（資料圖片）

新冠疫苗接種計劃展開已有約3個月，醫管局早前宣布，員工如不接種疫苗則需每周定期檢測。醫管局行政總裁高拔陞表示，已有逾3成公立醫院員工接種新冠疫苗，認為員工打針後毋須定期檢測，是個是科學的做法；另明日（28日）起18間非急症醫院可安排特別探訪。

高拔陞今（28日）接受電台訪問時指，已有3成多員工接接種新冠疫苗，形容反應不錯。他說，當局透過不同措施鼓勵員工打針，目前除了可在院內接種科興疫苗外，亦可以接種復必泰疫苗。外界關注如員工不接種疫苗則需定期檢測的做法，是局方向員工施壓。他強調愈來愈多數據顯示，接種疫苗的保護性相當強，認為定期檢測對市民及員工自己亦有保障，接種後毋須定期檢測，是個是科學的做法。

醫管局日前宣布，將於明日起進一步擴展特別探訪安排，由8間增加至18間非急症醫院。高拔陞表示，員工昨日開始主動聯絡病人家屬預約，相信可滿足到家屬需求。



此外，港府擬修例准合資格非本地培訓醫生來港在公營機構工作5年後，免試獲註冊。高拔陞表示，香港未回歸前已有海外醫生來港執業，而回歸後，本港的海外醫生大幅減少，過去幾年公立醫院在不同專科有數百個空缺，令服務受到影響、現職員工亦愈來愈辛苦，期望修例獲通過後，能吸引不同年資的醫生到公營機構執業。

他又指，在外國獲專科資格的醫生，來港後需要在本地公營醫療機構工作5年；而未獲專科資格的醫生則需先接受6年專科培訓，再在公營機構工作5年，相信花逾10年觀察醫生表現，比考試更能評核醫生水準。

醫管局前主席梁智鴻日前引「當一個人穿肚流血，第一件事係要止血，之後先再輸血」之論，批評政府增加海外醫生做法本末倒置，強調應先阻止公院醫生流失，才再增加海外醫生人手。高拔陞回應指，止血及輸血可同步做，目前已努力減少流失、改善待遇、增加晉升機會，希望藉此挽留人手。

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責任編輯：郭詩詩