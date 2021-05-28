【10.1集結案】黎智英等10名被告分別判囚14至18個月　單仲偕蔡耀昌獲判緩刑 

▲ 10.1集結案今(28日)早於區域法院判刑。（梁偉榮攝）

壹傳媒創辦人黎智英連同9名民主派人士，就前年10.1國慶日組織及參與未經准許的港島遊行認罪，押後至今(28日)早於區域法院判刑。楊森、何秀蘭就組織一個未經批准集結罪共被判監14個月。

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10名被告分別為陳皓桓、李卓人、梁國雄、何俊仁、楊森、何秀蘭、吳文遠、黎智英、單仲偕、蔡耀昌。

綜合判刑如下：

陳皓桓

判監18個月



判監18個月 李卓人

判監18個月，其中6個月與另案分期執行

總刑期：20個月



判監18個月，其中6個月與另案分期執行 總刑期：20個月 梁國雄

判監18個月，其中4個月與另案分期執行

總刑期：22個月



判監18個月，其中4個月與另案分期執行 總刑期：22個月 何俊仁

判監18個月



判監18個月 楊森

判監14個月



判監14個月 何秀蘭

判監14個月，其中4個月與另案分期執行

總刑期：12個月



判監14個月，其中4個月與另案分期執行 總刑期：12個月 吳文遠

判監14個月

因本案罪成，違反反釋法遊行案的緩刑令而判監14天

總刑期：14個月14天



判監14個月 因本案罪成，違反反釋法遊行案的緩刑令而判監14天 總刑期：14個月14天 黎智英

判監18個月，其中6個月分期執行

總刑期：20個月



判監18個月，其中6個月分期執行 總刑期：20個月 單仲偕

判監14個月，緩刑2年



判監14個月，緩刑2年 蔡耀昌

判監14個月，緩刑2年

就本案10人承認1項組織一個未經批准集結，吳文遠及蔡耀昌另承認1項明知而參與未經批准集結罪，其餘8人則獲不予起訴該罪，保留於法庭檔案。控罪指兩人於同年10月1日在香港，分別組織及明知而參與1個違反《公安條例》的未經批准集結。

陳皓桓、李卓人、梁國雄及何俊仁共4人另承認1項煽惑他人明知而參與未經批准集結，控罪指他們於2019年9月30日，在中環終審法院外，非法煽惑其他身分不詳的人明知而參與1個違反《公安條例》的未經批准集結。

案情指，警方反對民陣發起10.1遊行，陳皓桓、李卓人、梁國雄及何俊仁及後開記者會，指他們有權遊行，鼓勵市民10月1日如原定計劃遊行。多名被告分別在網上及訪問中，呼籲公眾參與該非法遊行，又在遊行開始前見記者，所有被告率領遊行隊伍出發，他們叫喊口號，手持橫額，穿上印有口號的上衣。

下午2時許遊行人士佔領中環德輔道中及干諾道西。4時許有大批示威者於添馬道及夏愨道築起雨傘陣，擲氣油彈，警方出動水炮車驅散。



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記者：陳卓欣