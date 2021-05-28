【10.1集結案】黎智英等10名被告分別判囚14至18個月 單仲偕蔡耀昌獲判緩刑
壹傳媒創辦人黎智英連同9名民主派人士，就前年10.1國慶日組織及參與未經准許的港島遊行認罪，押後至今(28日)早於區域法院判刑。楊森、何秀蘭就組織一個未經批准集結罪共被判監14個月。
10名被告分別為陳皓桓、李卓人、梁國雄、何俊仁、楊森、何秀蘭、吳文遠、黎智英、單仲偕、蔡耀昌。
綜合判刑如下：
- 陳皓桓
判監18個月
- 李卓人
判監18個月，其中6個月與另案分期執行
總刑期：20個月
- 梁國雄
判監18個月，其中4個月與另案分期執行
總刑期：22個月
- 何俊仁
判監18個月
- 楊森
判監14個月
- 何秀蘭
判監14個月，其中4個月與另案分期執行
總刑期：12個月
- 吳文遠
判監14個月
因本案罪成，違反反釋法遊行案的緩刑令而判監14天
總刑期：14個月14天
- 黎智英
判監18個月，其中6個月分期執行
總刑期：20個月
- 單仲偕
判監14個月，緩刑2年
- 蔡耀昌
判監14個月，緩刑2年
就本案10人承認1項組織一個未經批准集結，吳文遠及蔡耀昌另承認1項明知而參與未經批准集結罪，其餘8人則獲不予起訴該罪，保留於法庭檔案。控罪指兩人於同年10月1日在香港，分別組織及明知而參與1個違反《公安條例》的未經批准集結。
陳皓桓、李卓人、梁國雄及何俊仁共4人另承認1項煽惑他人明知而參與未經批准集結，控罪指他們於2019年9月30日，在中環終審法院外，非法煽惑其他身分不詳的人明知而參與1個違反《公安條例》的未經批准集結。
案情指，警方反對民陣發起10.1遊行，陳皓桓、李卓人、梁國雄及何俊仁及後開記者會，指他們有權遊行，鼓勵市民10月1日如原定計劃遊行。多名被告分別在網上及訪問中，呼籲公眾參與該非法遊行，又在遊行開始前見記者，所有被告率領遊行隊伍出發，他們叫喊口號，手持橫額，穿上印有口號的上衣。
下午2時許遊行人士佔領中環德輔道中及干諾道西。4時許有大批示威者於添馬道及夏愨道築起雨傘陣，擲氣油彈，警方出動水炮車驅散。
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記者：陳卓欣