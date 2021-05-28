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【美食速報】聖安娜餅屋聯乘KAKAO FRIENDS　首個官方授權Ryan敲敲蛋糕開售【內附連結】

休閒消費 12:33 2021/05/28

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熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

聖安娜餅屋 X KAKAO FRIENDS推出首個官方授權Ryan敲敲蛋糕，售價$298一個，會員更有85折。（相片由聖安娜餅屋提供）

聖安娜餅屋情人節推出的「敲敲蛋糕」Love Crystal Ball大賣，今個初夏再度聯乘KAKAO FRIENDS，推出首個官方授權「敲敲！KAKAO FRIENDS Ryan蛋糕」，以可愛趣怪的Ryan大頭造型呈現，配上招牌木訥表情，非常趣緻。

隨蛋糕附送木槌，只需輕敲Ryan的腦袋，敲開後會驚喜發現慵懶的Ryan躺於草地上，萌值滿分，絕對是「打卡呃like加FUN」之選。

是次聯乘除了Ryan蛋糕外，更有可愛的Apeach甜美草莓蛋糕以及兩款KAKAO FRIENDS雲朵慕絲甜品，帶來無限甜蜜滋味，由即日起於全綫聖安娜餅屋分店及網店發售。

「敲敲！KAKAO FRIENDS Ryan蛋糕（約1.2磅，直徑約15cm）

零售價：$298一個，聖安娜Cake Easy會員85折優惠：$253.3一個。網上訂蛋糕輸入優惠碼「LOVECAKES」可享88折優惠$262.3一個。

「KAKAO FRIENDS Apeach甜美草莓蛋糕」（約0.5磅）

零售價：$168一個，聖安娜Cake Easy會員95折優惠：$159.6一個。

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記者：周美好

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