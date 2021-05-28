【公眾假期】2022年請假攻略自製長假期　聖誕連2023年元旦請3日放10日

▲ 2022年公眾假期出爐。

打工仔日做夜做，最關心每年的長假期，可放鬆一下。政府今日（28日）刊憲2022年公眾假期，如果是5天工作制，周末放假的打工仔，最長可以請3日就放10日。

明年有3個公眾假期都在星期六，包括1月1日元旦、4月16日耶穌受難節翌日、10月1日國慶日，上述3天都未能獲得補假。TOPick以5天工作制的上班族作參考，綜合以下2022年度的請假攻略：

1. 2021年聖誕連元旦－請4日放9日

聖誕節12月25日及元旦1月1日均在星期六，變相是少了兩日假，不過12月27日星期一是聖誕後補假，若想放個長假，都不妨考慮請星期二至五，自製9日假期。

2. 農曆新年－請2日放9日

農曆年初一至初三是由2月1日至3日，由星期二至星期四，只要請1月31日（一）及2月4日（五），就可以與之前及之後的周末相連，自製9日長假。

3. 清明節－請1日放4日

清明節是4月5日(二)，如果請4月4日，便可一次過由4月2日(六)開始連放4日。

4. 復活節－請0日放4日

4月15日（五）耶穌受難節、4月16日（六）耶穌受難節翌日、4月17日（日）、4月18日(一)復活節星期一，節日包圍在星期日的前後，輕易打造4天假期。

5. 勞動節－請0日放3日

勞動節為星期日，因此翌日將訂為補假，而翌日是5月2日（一），大家可以一連3日放假。

6. 佛誕－請0日放3日

同樣，佛誕在星期日，因此翌日將訂為補假，而翌日是5月9日（一），大家可以一連3日放假。

7. 端午節－請0日放3日

端午節是6月3日（五）端午節，大家可以與星期六、日相連放假。

8. 回歸－請0日放3日

7月1日（五）回歸，大家可以與星期六、日相連放假。

9. 中秋翌日－請0日放3日

中秋節翌日在9月11日（日），故中秋節後第二日將訂為補假，因此9月10日(六)、9月11日(日)、9月12日(一)可連放3日。

10. 重陽－請1日放4日

雖然國慶是10月1日(六)，未能補假，但重陽是10月4日(二)，大家只需在10月3日(一)請假，便可一次過放4日假。

11. 平安夜、聖誕節、2023年元旦－請3日放10日

大家本身可擁有的假期為12月24日（六）平安夜、12月25日（日）、聖誕節後第一個周日 12月26日(一)、聖誕節後第二個周日12月27日(二)、12月31日(六)、2023年1月1日（日）元旦、1月2日（一）元旦翌日。

現在大家只需請12月28日(三) 12月29日(四) 12月30日(五)這3日，便可一次過放10日！

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責任編輯：陳珈希