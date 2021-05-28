【中女唔易做】趙學而入行32年事業大起大跌　曾與謝霆鋒譜姊弟戀

▲ 趙學而在《中女唔易做》挑戰新事物。

ViuTV節目《中女唔易做》邀請6位40歲以上的女藝人重投新行業，當中包括小儀、趙學而、楊思琦、康子妮、朱薰及杜如風。《中女唔易做》紀錄各人所遇的經歷及困難。

當中入行32年除當藝人外從未做過其他工作的趙學而，在節目中被安排到電器連鎖店當售貨員，由見工到實習都出現不少烏龍情況，比如見工沒有帶履歷，到正式上班，向客人介紹彩光脫毛機時卻變燒毛等，幸好趙學而轉數快立即補鑊平息事件。

【中女唔易做】小儀轉行做農夫被嫌太多嘢講 趙學而見工忘記準備履歷資料

▲ 趙學而拍攝《中女唔易做》。（《中女唔易做》劇照）

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演藝事業大上大落

1988年參加TVB的新秀歌唱大賽的趙學而，雖然止步於半決賽，卻得到TVB賞識成旗下藝人由此成為藝人，初入行時曾主持《娛樂新聞眼》、《都市閒情》及《婦女新姿》等節目。

▲ 首張大碟《每隔兩秒》。（MV截圖）

後來趙學簽約飛圖唱片公司，推出首張大碟《每隔兩秒》即大受歡迎，更獲得金唱片銷量，並打入TVB勁歌金曲第二季季選奪得季選金曲獎。

在1997年，趙學而的《尋開心》銷量亦甚佳，可說歌星路的初發展十分理想。

在1999年，飛圖唱片被楊受成英皇收購，趙學而成為英皇娛樂旗下歌手，期間她更與相差8年的謝霆鋒譜姊弟戀，可惜戀情以分手告終。在2001年，因音樂理念與唱片公司不同解約，趙學而由此淡出樂壇。

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【中女唔易做】寄寓逆境自強表揚女性偉大 小儀趙學而楊思琦康子妮朱薰杜如風齊轉行

丈夫陪伴走過低谷

2003年，主力當演員的趙學而在處境劇《皆大歡喜》飾「林玉露」一角大受歡迎。但是《皆大歡喜》播畢後，其事業再跌下谷底，更令她一度患上情緒病和暴瘦。

▲ 2011年結婚。（網上圖片）

丈夫陪過低潮

幸好，趙學而獲當時男友即現時丈夫Alan So（蘇國基）在身邊不離不棄，令失去生活動力的她重新振作，走過低潮。

在2011年，二人結束8年愛情長跑結婚，成為夫婦，一直恩愛至今。

婚後趙學而不時分享與老公的放閃照片，她曾分享Alan和自己一樣都是慢活的人，二人都會放慢生活步伐享受人生。

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同場加映：林二汶訪問