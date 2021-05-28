【印度疫情】感染新冠請病假遭拒拖氧氣瓶上班　印度打工仔：為什麼要受這種折磨

▲ 印度打工仔感染新冠肺炎請病假遭拒，拖氧氣瓶上班。

印度新冠肺炎疫情持續，近日一名印度銀行職員稱自己確診染疫後，因為公司不批病假，只好拖著氧氣瓶上班，引起網民熱議。不過，後來公司回應全屬捏造。

據《The Independent》報道，Arvind Kumar是印度Punjab National Bank分行的一名員工。影片中，他在家人的陪同下回銀行上班，妻子在旁撑扶，兒子則拖著氧氣瓶，讓他一邊戴著氧氣罩呼吸，一邊返回辦工室。

Kumar表示，銀行拒絕了他的病假申請，命他返回工作崗位。他提到自己仍在康復中，肺部已被感染，而且血氧水平維持低位，需要吸氧氣。

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影片中更可見他一邊吸著氧氣罩，一邊與銀行其他職員爭執。他一邊喘著粗氣，一邊向經理大吼：

我為什麼要受這種折磨！我已經病了，病情嚴重。醫生說我的肺部受感染，需要3個月才能康復。

其家人稱，銀行沒有考慮他的病假申請，甚至拒絕他辭職。現在他們威脅要減薪，所以他被迫要拖著氧氣瓶上班。

Kumar又指公司未付工資，要求馬上處理。

不過，銀行方面回應指帶氧氣瓶上班屬於Kumar自導自演，此前他已無故曠工2年，被公司下了最後通牒。

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責任編輯：羅嘉欣