【中女唔易做】趙學而做電器店售貨員激發求知欲　小儀做農夫耕種：腰痛到爆

▲ 《中女唔易做》邀來小儀、趙學而做嘉賓。（ViuTV提供）

承接《中佬唔易做》，ViuTV全新節目《中女唔易做》播出，節目邀來小儀、趙學而、楊思琦、康子妮、朱薰及杜如風，紀錄她們投入新行業的經歷及困難，寓意即使面對人生低潮，女人亦可自強渡過難關，並同時表揚女性的偉大。

▲ 小儀在有機農場當農夫。（ViuTV提供）

首先出場的嘉賓有小儀與趙學而，小儀回顧這兩天她擺過農墟及落過田的工作體驗，對她來說每樣都是新挑戰。當初小儀知道要在有機農場當農夫時便擔心體力未能應付，但最後仍能愉快地體驗耕種。

她表示很喜愛此份新工作，但真的很辛苦：「只係做了兩日，我條腰痛到爆，上下車像婆婆。」小儀又跟有50年耕作經驗的農夫卿姐學習，而對方亦對小儀的表現非常滿意。

▲ 趙學而在電器店當售貨員。（ViuTV提供）

另一邊廂，趙學而則在電器店當售貨員，從實戰中學習，亦激發了她的好學心：「即使在不同的年齡層，但仍有很多未知領域，所以求知慾真的很重要。」

《中女唔易做》下星期一起（31日）將會由楊思琦及康子妮接棒任嘉賓，思琦將被安排做散工皇，遊走於不同散工，包括在水果店、花店及台式飲品店打工，更會在街頭派傳單，而康子妮則會在米線店當待應。