  • 33°C
香港時間 : 2021528日 (週五) 12:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中女唔易做】趙學而做電器店售貨員激發求知欲　小儀做農夫耕種：腰痛到爆

娛樂 12:44 2021/05/28

分享：

熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

《中女唔易做》邀來小儀、趙學而做嘉賓。（ViuTV提供）

承接《中佬唔易做》，ViuTV全新節目《中女唔易做》播出，節目邀來小儀、趙學而、楊思琦、康子妮、朱薰及杜如風，紀錄她們投入新行業的經歷及困難，寓意即使面對人生低潮，女人亦可自強渡過難關，並同時表揚女性的偉大。

小儀在有機農場當農夫。（ViuTV提供）

首先出場的嘉賓有小儀與趙學而，小儀回顧這兩天她擺過農墟及落過田的工作體驗，對她來說每樣都是新挑戰。當初小儀知道要在有機農場當農夫時便擔心體力未能應付，但最後仍能愉快地體驗耕種。

她表示很喜愛此份新工作，但真的很辛苦：「只係做了兩日，我條腰痛到爆，上下車像婆婆。」小儀又跟有50年耕作經驗的農夫卿姐學習，而對方亦對小儀的表現非常滿意。

趙學而在電器店當售貨員。（ViuTV提供）

另一邊廂，趙學而則在電器店當售貨員，從實戰中學習，亦激發了她的好學心：「即使在不同的年齡層，但仍有很多未知領域，所以求知慾真的很重要。」

《中女唔易做》下星期一起（31日）將會由楊思琦及康子妮接棒任嘉賓，思琦將被安排做散工皇，遊走於不同散工，包括在水果店、花店及台式飲品店打工，更會在街頭派傳單，而康子妮則會在米線店當待應。

撰文 : TOPick 柴犬出動

相關文章

【中女唔易做】寄寓逆境自強表揚女性偉大　小儀趙學而楊思琦康子妮朱薰杜如風齊轉行
18:28 2021/05/20
【中女唔易做】寄寓逆境自強表揚女性偉大　小儀趙學而楊思琦康子妮朱薰杜如風齊轉行
【中女唔易做】小儀轉行做農夫被嫌太多嘢講　趙學而見工忘記準備履歷資料
12:16 2021/05/24
【中女唔易做】小儀轉行做農夫被嫌太多嘢講　趙學而見工忘記準備履歷資料

你可能感興趣

【中女唔易做】寄寓逆境自強表揚女性偉大　小儀趙學而楊思琦康子妮朱薰杜如風齊轉行
18:28 2021/05/20
【中女唔易做】寄寓逆境自強表揚女性偉大　小儀趙學而楊思琦康子妮朱薰杜如風齊轉行
【中女唔易做】小儀轉行做農夫被嫌太多嘢講　趙學而見工忘記準備履歷資料
12:16 2021/05/24
【中女唔易做】小儀轉行做農夫被嫌太多嘢講　趙學而見工忘記準備履歷資料
趙學而 阮小儀 杜如風 楊思琦 康子妮 ViuTV 家庭關係 歌手 娛樂機構 娛樂行業

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
【娛圈有喜】「巨聲幫」羅孝勇娶模媽王丹妮　不介意做後父：她幾年前已叫我Daddy
13:13 2020/10/30
【娛圈有喜】「巨聲幫」羅孝勇娶模媽王丹妮　不介意做後父：她幾年前已叫我Daddy