【生死難關】1歲短腸症悅悅肝功能轉差需洗血　爸媽︰寧用生命換取你的健康

▲ 1歲短腸症悅悅手術後肝功能轉差，現時需洗血，再度面臨生死難關。

1歲女嬰悅悅與雙胞胎妹妹是31周早產兒，悅悅約1個月大出現壞死性腸炎，捱過3次手術後，小腸僅餘下12厘米，肝功能不足5成。悅悅上周五（21日）接受第4次手術，以改善肝臟及腸道問題，雖然手術順利，小腸駁至30厘米，但悅悅仍在觀察階段。昨日（27日）悅悅爸媽於社交媒體稱女兒情況危急，因肝功能轉差需洗血，現正面臨生死難關。

洗血後再沒其他治療方法

悅悅爸媽於facebook專頁「CoKa.Kona Baby」表示，昨日（27日）收到醫院來電指，悅悅情況好危急，隨時有離開的可能。其後他們再更新悅悅情況，解釋悅悅手術後肝臟變差，排毒功能出現問題，情況危急下，醫生建議為悅悅洗血（血液透析）兩星期，看肝臟能否復原。基於她年紀小加上患短腸症，即使肝臟沒有好轉，醫生亦不會安排換肝。

▲ 醫生為悅悅洗血兩星期，看肝臟能否復原。（「CoKa.Kona Baby」fb圖片）

父母提及洗血過程風險與手術一樣高，一旦出事進行心外壓對她的負擔很大，醫生不建議以此方法急救。悅悅已做導管手術開始洗血，他們指出︰

醫生話如果洗完血，佢個肝都未能休息或修復，咁佢哋已經咩都做唔到，到時候悅悅就會靜靜地離開世界。

求生意志強 爸媽絕不放棄

捱過4次手術的悅悅求生意志強，雖然有人批評父母自私，一次又一次為她決定做手術，但悅悅爸媽明言不會放棄，「知道你好辛苦咁捱過咁多關，如果依家先放棄，我相信你同我哋都覺得好遺憾。」他們坦言無論前路多難行，都會照顧悅悅直到永遠。

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今日（28日）凌晨悅悅媽媽再發長文，憶述懷孕時醫生曾預言悅悅捱不到24周，最終她與雙胞胎妹妹在31周出世，「覺得已經賺咗」，之後悅悅繼續創造生命奇蹟，捱過4次手術。她難忘︰

第3次手術，醫生話你情況唔好又要有心理準備，爸爸喺手術等候室喊，之後咁啱個天落雨，我哋喺醫院樓下聽住雨聲同淚水度過。

這時一直表現堅強的媽媽也忍不住與爸爸相擁而哭。媽媽明白女兒一路以來的辛酸，跨過多個難關已好叻女，如果捱不下去亦尊重這小生命的決定，並帶著盼望︰

媽媽會等待下一次你以另一種方式返嚟我身邊，到時候要記得留有胎記，話我知你又返嚟我們的家庭。

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願以自己生命換取女兒健康

相反如果悅悅選擇留下來，媽媽相信她一定能捱得過，又期待她出院回家與妹妹和2隻貓貓玩。最後她感慨寫道︰

無論結果係點，爸爸媽媽只想同你講我們都好愛好愛你，如果可以我們都寧願用自己的生命去換取你的健康。

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責任編輯：王明芳