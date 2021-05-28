【槍痴判囚】涉住所藏18枝槍近2000發子彈　7旬槍痴稱「好難戒」囚6年2個月

▲ 被告今於高等法院承認1項無牌管有槍械及彈藥罪，被判即時入獄6年2個月。（經濟日報資料圖片）

獨居於西貢村屋的7旬槍痴，早前被警方入屋搜出藏有一批槍械及彈藥，包括14枝手槍及3枝長槍等，7旬漢警誡下稱「好難戒得甩」，今（28日）於高等法院承認1項無牌管有槍械及彈藥罪，求情指涉案火器全作私人收藏，並沒有用於犯案。法官則指被告有多項同類案底，而且槍械未有妥善收藏，故判以其即時入獄6年2個月。

涉案被告劉以禮（73歲）被控1項無牌管有槍械及彈藥罪，控罪指被告於2018年10月25日，在西貢躉場一間村屋，無牌管有一批槍械及彈藥，包括14枝手槍、3枝長槍、1枝左輪手槍、3枝槍管、3個滑架、1把槍閂、1,948發實彈及25枚子彈。

案情指，警方於案發當晚搜查被告寓所，並於寓所內不同地方搜出上述控罪所指的火器，被告於警誡下承認涉案槍械及彈藥均屬他所有，並稱「我都控制唔到自己，俾次機會我啦。」

被告其後於錄影會面中進一步承認，他於案發期間並無持有任何槍械或彈藥的管有權牌照，被告自稱是槍迷，收藏涉案火器是為了收藏，並稱這種興趣「好難戒得甩」。

辯方今求情時指，被告曾任職潛水工程師，他於1965年9月至1999年5月期間，當有11項定罪紀錄，當中5項與本案類同，他亦因同類控罪被判囚3年。

辯方引述精神科醫生報告指，被告患有執著強逼症，為自娛而收藏火器，被告知道行為違法但無法控制，但鑑於被告有心解決自己的問題，因此認為被告重犯機會不高。

辯方又強調被告犯案只是基於對槍械的熱心和沈迷，他從沒打算將槍械出售式用以犯罪，而被告亦沒有將槍械隨身攜帶，槍枝亦沒有裝上子彈。

法官判刑時指，被告沒有將槍械隨身攜帶，亦沒有裝上子彈，他並沒有意圖使用這些槍械，但所涉的火器數量多，當中只有兩枝槍不能運作，被告亦沒有將火器妥為收藏，容易被歹徒取得，放置槍械的盒和箱並沒有上鎖，甚至連浴缸內亦有兩枝槍，其他火器則置於雜物堆中，即使槍械沒有裝上子彈，但若然有人要將子彈裝上亦非難事。

法官又指被告並非初犯，他有5項同類案底，反映他一直不願意正視自己的問題，法官認為被告對附近的鄰居和香港社會的安全帶來嚴重風險，經考慮被告認罪及年事已高等求情因素後，決定判以被告入獄6年2個月，並建議被告於服刑期間繼續接受精神治療。

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記者：楊詠渝