【公廁細菌】公廁廁紙細菌多可致性病　港女用廁紙後染病陰道紅腫分泌異常【附預防貼士】

▲ 公廁廁紙細菌多，本港一名女子使用廁紙後感染性病。

公廁廁紙含有大量細菌，有機會令人感染性病。本港皮膚科專科醫生葉榮根日前分享個案指出，有女病人使用了公廁廁紙，三天後感到下身痕癢，並流出黃白色分泌物，求醫後證實患上「非淋病性尿道炎」。本港部份公廁廁紙曾被檢驗中心驗出含菌量超標，醫生呼籲市民提高警覺，並提出預防方法。

皮膚科專科醫生葉榮根在其facebook專頁指，每星期也有病人向他抱怨，不明為何自己從一而終，也會染上「椰菜花」（性病疣）、「淋病」或「衣原體」等性病。葉醫生解釋，性病潛伏期長，多年前的風流事有機會到最近才發病。另外，日常個人衞生做不好，也有機會感染性病。例如剛接觸過鈔票，但未清潔雙手就如廁，有機會把鈔票上的病菌或病毒傳到性器官。

醫生：每星期約有2至3宗

葉醫生分享一宗個案指，女病人瑪利近日在本港某個大公園上廁所，使用了公廁的廁紙，3日後下身感到痕癢，並流出黃白色分泌物，經化驗後，證實患上「非淋病性尿道炎」（Non-gonococcal Urethritis）。

他接受TOPick訪問時指，公廁的廁紙有機會成為傳播媒介，因為細菌可在表面存活數天。瑪利感到不適後，約隔了3日才求醫。經檢查後發現，她陰道紅腫、分泌物有異味，需服用抗生素治療。

醫生表示，瑪利這類個案較常見，大概每星期會有2至3宗。患者主要是香港及從外地回流的女性，習慣使用坐廁。在公廁感染非淋病性尿道炎的風險較高的，主要是女性，因為如廁時接觸廁板機會較多，感染風險也較高，惟病徵通常不明顯。

不及早治療可致不育

醫生指出，非淋病性尿道炎女性患者初期可能會感到陰道痕癢、流出黃白色分泌物、下腹不適，但也可以沒病徵。出現黃白色分泌物，代表陰道或尿道發炎。接受合適抗生素療程後，患者通常數星期就可痊癒，但若不及早治療，可引致腹膜炎、不育。

【同場加映】美國婦產科醫生分享去廁所8大防疫措施

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

預防感染貼士

除了廁紙，使用乾手機也有受感染的風險。葉醫生受訪時指，公廁廁紙較大機會含有金黃葡萄球菌、肺炎鏈球菌；乾手機則可能含有金黃葡萄球菌、鏈球菌、疣病毒、淋病、大腸桿菌。

為減低受感染的風險，他提出以下5招預防：

如廁前先洗手，因為手部可能帶有不同細菌和病毒

自備紙巾去廁所

沖廁時一定要蓋上廁板

減少用公廁大便

可以的話，最好不用廁板

同場加映：【TOPick診症室】浸大中醫錢穎儀拆解經痛患者飲食宜忌 「薑茶」非人人都適合？

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：黃泳欣