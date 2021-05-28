【恐怖教師】3歲女童被指無好好上堂食飯　被魔鬼老師體罰強行關進廁所迫食大便

▲ 3歲女童被指無好好上堂食飯，被魔鬼老師體罰強行關進廁所迫食大便。

老師應為人師表，做好榜樣，但近年屢傳有老師以層出不窮的手法體罰學生，嚴重更有學生死亡。內地雲南一所幼兒園爆出有一名3歲女童因沒有好好上課及吃飯，被恐怖教師體罰關進廁所，強迫女童吃大便。媽媽了解事件後表示，學校內有其他同學目擊事件發生，故不認為女兒說謊污衊老師。

綜合內地媒體報道，事發在雲南昆明市五華區濱濱幼兒園，3歲女童的媽媽李女士表示，其女兒被一名老師指「沒有好好上課及吃飯」，被老師懲罰關進廁所，迫女童吃大便，更打女童的手部和臀部。

同學目擊事件發生

李女士向同學們了解，當時幼兒園內有其他同學目擊事件發生，她認為小朋友不會說謊，

女兒告訴我當時有幾個孩子看到，那幾個孩子都點頭說看到事件發生。還有同學說老師曾罰女兒去廁所食大便2次。

對於女兒才剛到其學校18天便遭到恐怖虐待，她對事件感到難以接受，「園長說如果事實結果出來，老師會道歉，但我不接受任何道歉。」當地幼兒園負責人接受傳媒訪問時表示，事件已向上級部門放映。當地警方亦表示，已接獲家長報警，目前事件正在進一步調查中。

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責任編輯：王明芳