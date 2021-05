6月驚嚇電影連環上映　MCL優惠睇3部恐怖片

▲ 《漩渦:恐懼鬥室新遊戲》

今個6月,有3部恐怖片上映挑戰觀眾膽量,MCL戲院更推出「666人妖魔」優惠。

此3部恐怖片包括:「人」性醜惡觸發連環虐殺的《漩渦:恐懼鬥室新遊戲》(Spiral: From the Book of Saw)、沉默中激戰外星「妖」怪的《無聲絕境II》(A Quiet Place Part II)、真實改編「魔」鬼上身凶殺案的《詭屋驚凶實錄3:魔旨》(The Conjuring: The Devil Made Me Do It),觀眾睇齊3套電影就有機會獲MCL電影禮券。

▲ 《漩渦:恐懼鬥室新遊戲》

而今次6月「人妖魔」大戰可謂是恐怖大師溫子仁「自己打自己」,因《漩渦:恐懼鬥室新遊戲》及《詭屋驚凶實錄3:魔旨》均由他監製。

《恐懼鬥室》系列是溫子仁的出道成名作,首集更是無數影迷心中的恐怖經典。今次《漩渦:恐懼鬥室新遊戲》被外界估計將更貼近首集,回歸溫子仁的恐懼初心之作。

預告中更看到基斯洛克(Chris Rock)一手被手銬緊鎖,一手握著一把鋸子,向首集經典場面致敬的情節。這血腥虐殺經典到今集已是系列第9集,屬溫子仁創作之中最長壽的系列,甚至最新一集尚未上映,已經傳出將製作第10集的消息。

「666人妖魔」大挑戰

到MCL睇晒3部「666人妖魔」電影,並於6月30日前到MCL網頁,按指示上載票尾相片並成功登記,即有機會贏取MCL戲院2D電影禮券1張。(先報先得,送完即止。)活動受條款及細則約束。

詳情請參閱MCL網頁 按此 。