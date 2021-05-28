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6月驚嚇電影連環上映　MCL優惠睇3部恐怖片

娛樂 13:08 2021/05/28

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《漩渦：恐懼鬥室新遊戲》

今個6月，有3部恐怖片上映挑戰觀眾膽量，MCL戲院更推出「666人妖魔」優惠。

此3部恐怖片包括：「人」性醜惡觸發連環虐殺的《漩渦：恐懼鬥室新遊戲》（Spiral: From the Book of Saw）、沉默中激戰外星「妖」怪的《無聲絕境II》（A Quiet Place Part II）、真實改編「魔」鬼上身凶殺案的《詭屋驚凶實錄3：魔旨》（The Conjuring: The Devil Made Me Do It），觀眾睇齊3套電影就有機會獲MCL電影禮券。

《漩渦：恐懼鬥室新遊戲》

而今次6月「人妖魔」大戰可謂是恐怖大師溫子仁「自己打自己」，因《漩渦：恐懼鬥室新遊戲》及《詭屋驚凶實錄3：魔旨》均由他監製。

《恐懼鬥室》系列是溫子仁的出道成名作，首集更是無數影迷心中的恐怖經典。今次《漩渦：恐懼鬥室新遊戲》被外界估計將更貼近首集，回歸溫子仁的恐懼初心之作。

預告中更看到基斯洛克（Chris Rock）一手被手銬緊鎖，一手握著一把鋸子，向首集經典場面致敬的情節。這血腥虐殺經典到今集已是系列第9集，屬溫子仁創作之中最長壽的系列，甚至最新一集尚未上映，已經傳出將製作第10集的消息。

「666人妖魔」大挑戰

到MCL睇晒3部「666人妖魔」電影，並於6月30日前到MCL網頁，按指示上載票尾相片並成功登記，即有機會贏取MCL戲院2D電影禮券1張。（先報先得，送完即止。）活動受條款及細則約束。

詳情請參閱MCL網頁 按此 。 
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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