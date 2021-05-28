【星二代學校】康子妮林曉峰大仔英基啟新書院畢業　林寶前途光明隨時入行或赴海外升學

▲ 康子妮林曉峰齊齊出席，17歲大仔林寶在英基啟新書院的高中畢業禮。

康子妮（Lily）與林曉峰（阿Lo）去年結束18年婚姻，兩人育有2兒，大仔林寶現年17歲，細仔林熙16歲。近日讀國際校英基啟新書院的林寶畢業了，爸媽及細佬都有出席畢業典禮，而康子妮感觸近幾年時間過得真快，期盼兒子展開人生新一頁。

▲ 林曉峰也有出席大仔的畢業禮。（林曉峰IG圖片）

大仔國際校高中畢業

44歲康子妮昨日（27日）在社交媒體分享帖文及照片，她跟細仔一起出席林寶的Year 13高中畢業典禮，她以英文寫道感受，中文譯作意思是「漫漫長夜，這幾年過得很快」。此外她加多個英文hashtag，意思包括「很愛我的少年兒子」、「高中畢業」、「人生新一頁」等，同時在hashtag寫上「#renaissancecollege」，公開了兒子就讀的國際學校是英基學校協會（ESF）轄下私營獨立學校啟新書院 。

▲ 康子妮見證林寶戴上四方帽。（康子妮IG圖片）

Lily分享了4張照片，當中2張是她跟林寶2人的合照，見林寶生得高大靚仔，媽媽在旁合照，有網民留言表示似「姊弟」，非常sweet。同場，林曉峰亦有出現，他只在IG分享他跟2兒的合照，寫道︰「哥哥畢業啦！」，未見四人的合照。

高逾6呎似韓星推薦入行

康子妮與50歲林曉峰雖然離婚愛情不在，但親情依舊，2人非常愛錫兒子。Lily時刻提醒兒子要力求進步，嘗試不同的新事物以發掘興趣。17歲大仔林寶在畢業前，曾獲時裝品牌邀請拍攝硬照廣告，Lily做跟得媽媽監察過程及拍下花絮，高逾6呎的他被大讚似韓星，而阿Lo笑認曾向林建岳推薦兩子入行。不排除林寶畢業後會入行。

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林寶高大的身型有賴勤做運動，從小一開始打羽毛球，跟細佬在學校推薦下，一起加入體育學院的羽毛球精英培訓計劃，受訓達5年，後來為了兼顧其他事，改將打羽毛球為興趣，一家人也不時一起打波。

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從蔡繼有學校轉讀英基國際校

康子妮曾接受TOPick訪問時表示，大仔自4年前從保良局蔡繼有學校轉讀國際學校後，更能在輕鬆的學習環境下成長，比較適合好動的他，也方便接軌海外升學。「哥哥轉校後感覺長高了一呎，可能經常做運動，心情又放鬆。」

林寶畢業的國際校是英基學校協會屬下私營獨立學校啟新書院。英基學校協會（ESF）轄下共有22間學校，包括5間幼稚園、9間小學、6間中學、2間私營獨立學校（啟新書院及智新書院）和1間特殊學校。

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啟新每年學費逾$16萬

英基推行幼稚園至高中「一條龍」入學政策，英基國際幼稚園為3至5歲學童提供英語教育。已就讀英基國際幼稚園滿兩年的學童，可於報讀英基學校，包括啟新書院及智新書院時獲優先面試的機會，等同保證在英基從K1直至第13班（Year 13），接受共15年教育，亦接受插班生。ESF每間校都有不同收費，根據2020-2021年度，中學（Year 7至11）每年學費$133,800起，當中啟新書院（Year 7至11）學費每年為$166,000。

除了智新及啟新書院外，其餘小學及中學，都必須根據參加者住址校網申請。例如：學童居於新界區，必須申請英基沙田書院。如有想不根據校網申請，家長可申請英基學校的提名權計劃（Individual Nomination Rights），此計劃可讓申請人獲優先面試機會，及可選擇三間學校，變相地能選擇非自己住址的校網。

提名權計劃費用與英基推出幼稚園50萬債券計劃相同，而智新書院或啓新書院的「個人提名權計劃」費用為40萬港元，如家長選擇讓子女入讀這兩間學校，則可獲退還10萬港元。

英基誕生多年來出誕生不少IB（國際預科文憑）狀元，於2019年英基轄下7間校共有20名狀元，而去年（2020年）7間英基屬校共出產了21名狀元。

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責任編輯：王明芳