莎朗史東經典作《本能》上映第30週年　香港上映4K一刀不剪高清修復版

▲ 《本能》

為紀念《本能》（Basic Instinct）踏入上映第30週年，香港將於6月17日上映4K一刀未剪高清修復版，讓一眾觀眾能在大銀幕重溫此部經典之作。

提起《本能》觀眾第一時間能想起的是片中香艷又挑戰底線的色慾場面，但箇中的緊張劇情，混合血腥命案，複雜人性心理操控，以及扭曲的多角戀，亦同樣值得令觀眾一再觀看。



故事講述三藩市幹探歷奇（米高德格拉斯飾）負責調查一宗離奇兇殺案，死者的死狀與一部小說情節非常脗合，小說的作者嘉芙蓮（莎朗史東飾）乃死者的女友。

在調查過程中歷奇發現嘉芙對殺人有特別的鑽研，而嘉芙蓮亦出奇地對歷奇的過去瞭如指掌。嘉芙蓮對歷奇步步進迫，歷奇為了調查真相便以玩命式的調查方式與嘉芙蓮玩了一場焚身的智鬥。可惜事件中幾個關鍵人物相繼暴斃，兇手可能又另有其人，歷奇更輾轉成為疑兇，陷入一場難以自控的死亡遊戲......



編劇沉迷於「心理操控」從而洐生出《本能》的劇本，他形容此電影為「一個延伸到床上的心理遊戲，一個與眾不同又瘋狂的愛情故事。」

是次《本能》的4K修復版歷時兩年製作，導演保羅韋浩雲（Paul Verhoeven）親自監督，將經典之作重新帶到觀眾面前。