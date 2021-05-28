  • 33°C
香港時間 : 2021528日 (週五) 14:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港區國安法】47人案毛孟靜尹兆堅申保釋被拒　法官指沒足夠證據不再作危害國家安全行為

社會 13:23 2021/05/28

分享：

熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

毛孟靜早前向高等法院申請保釋被拒。（經濟日報資料圖片）

47名參與民主派初選人士涉違國安法被控串謀顛覆國家政權罪，案中已有11人准保釋外出候訊，其餘36人續還押候訊，其中兩名被告毛孟靜及尹兆堅早前向高等法院申請保釋被拒，法官杜麗冰今（28日）頒下書面判詞指，沒有充足證據令法庭相信兩人若獲准保釋，將不再作出危害國家安全行為，故拒絕兩人保釋申請。

尹兆堅早前向高等法院申請保釋被拒。（經濟日報資料圖片）

毛孟靜及尹兆堅於3月及4月分別向高等法院申請保釋，法官於判詞指，代表律師指兩人分別於2020年8月獲政府邀請留任立法會，可見獲政府信任。律政司一方則指毛宣揚假新聞，包括就8.31太子站事件聯同自稱傷者人士召開記者招待會，而尹則於警總外呼籲國際制裁警員等，甚至提議癱瘓政府。

法官表示考慮過所有陳詞後，認為若批准兩人保釋，並沒有足夠理由相信兩人不再作出危害國家安全行為，故拒絕申請。

被還押的36名被告中，其中徐子見、尹兆堅、鍾錦麟、毛孟靜、梁國雄及岑子杰先後向高院申請保釋被拒；另一被告吳敏兒原定今天到高院申請保釋，最終吳放棄申請。

案中已獲准保釋的11名被告包括楊雪盈、林景楠、呂智恆、劉偉聰、黃碧雲、鄭達鴻、柯耀林、彭卓棋、何啟明、施德來及李予信。

餘下36名續被還押被告包括：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、吳政亨、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、黃子悅、尹兆堅、吳敏兒、譚凱邦、何桂藍、劉頴匡、楊岳橋、陳志全、鄒家成、林卓廷、范國威、梁國雄、岑敖暉、王百羽、余慧明、譚文豪、郭家麒、伍健偉、張可森；47名被告將於下周一（31日）於西九龍裁判法院再提訊。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：林育慧

相關文章

【港區國安法】國安法首案不設陪審團覆核敗訴　被告擬就判決提出上訴
14:41 2021/05/21
【港區國安法】國安法首案不設陪審團覆核敗訴　被告擬就判決提出上訴
【港區國安法】警搜壹傳媒大樓檢取資料　壹傳媒擬申禁制警方採用資料
17:38 2021/05/24
【港區國安法】警搜壹傳媒大樓檢取資料　壹傳媒擬申禁制警方採用資料
【港區國安法】路透社：李家超致函匯豐花旗　指若處理黎智英資產可囚7年
16:01 2021/05/27
【港區國安法】路透社：李家超致函匯豐花旗　指若處理黎智英資產可囚7年

你可能感興趣

【港區國安法】國安法首案不設陪審團覆核敗訴　被告擬就判決提出上訴
14:41 2021/05/21
【港區國安法】國安法首案不設陪審團覆核敗訴　被告擬就判決提出上訴
【港區國安法】警搜壹傳媒大樓檢取資料　壹傳媒擬申禁制警方採用資料
17:38 2021/05/24
【港區國安法】警搜壹傳媒大樓檢取資料　壹傳媒擬申禁制警方採用資料
【港區國安法】路透社：李家超致函匯豐花旗　指若處理黎智英資產可囚7年
16:01 2021/05/27
【港區國安法】路透社：李家超致函匯豐花旗　指若處理黎智英資產可囚7年
罪案 毛孟靜 岑子杰 譚得志 制裁 國安法 港區國安法 劉頴匡 黃之鋒 戴耀廷

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
【娛圈有喜】「巨聲幫」羅孝勇娶模媽王丹妮　不介意做後父：她幾年前已叫我Daddy
13:13 2020/10/30
【娛圈有喜】「巨聲幫」羅孝勇娶模媽王丹妮　不介意做後父：她幾年前已叫我Daddy