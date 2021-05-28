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【假日好去處】灣仔碼頭海濱休閒站今起24小時開放　1800平方米草坪成毛孩放電之選

社會 13:32 2021/05/28

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熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

灣仔渡輪碼頭的海濱主題區正式開放「HarbourChill海濱休閒站」今日（28日）正式開放。（政府新聞網圖片）

發展局公布，毗鄰灣仔渡輪碼頭的海濱主題區正式開放「HarbourChill海濱休閒站」今日（28日）正式開放。海濱休閒站佔地1,800平方米，以城市後花園為主題，用地24小時開放，並歡迎寵物入內。

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發展局發言人表示，有關用地面積約1,800平方米，以城市後花園為主題，透過「期間限定」裝置，在草坪上擺放了各式各樣的蔭棚、座椅和鞦韆，色調與鄰近的「粉紅通道」互相呼應，營造出柔和溫馨的感覺。其中，香港藝術中心聯同Napp Studio，特別為用地設計一系列以「海濱動物園」為主題的小桌子。設計師運用長短不一的木條子，組合成五款可移動的動物家具，方便市民放置餐具或隨身物件等，令用地更好發揮休閒的功能。 

此外，海港辦事處首次與香港社會創投慈善基金會合作，以非牟利的形式於用地上為公眾提供多元化的創新活動及餐飲體驗。草坪上將設置特式小賣亭 「WE+ Kiosk」，由社創生活平台WE+提供特色小食及飲料，以及具灣仔文化氣色的產品。基金會亦將與社企及社區團體合作，於海濱用地試行一系列活動，包括今晚率先由社企「全城街馬」試辦「WE! 跑」黃昏跑步班，以動態方式欣賞灣仔海濱夜景；本周末亦會舉辦戶外瑜珈體驗及「社區藝術之家」自助畫室，不單讓市民提升身心健康，在繁忙的都市生活中放鬆心情，亦能利用海濱空間凝聚社區活力。

「HarbourChill海濱休閒站」位於鴻興道以北、灣仔碼頭有蓋行人通道以東。市民從灣仔渡輪碼頭或灣仔臨時運輸交匯處步行約三分鐘即可到達，從灣仔地鐵站起步亦只需約15分鐘。

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責任編輯：郭詩詩

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