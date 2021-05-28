【藝術尖子】奪過百獎項膺「全球好學生」冠軍　小一繪畫才女棄名校讀隱世好學校

▲ 小一學生葉蕙蕎兼顧學業與興趣，在繪畫及各領域獲逾百個獎項。

要培育孩子成材，家庭教育與學校教育絕對相輔相成，缺一不可。小一學生葉蕙蕎兼顧學業與興趣，小小年紀已在繪畫及各領域獲逾百個獎項，才藝備受肯定。蕙蕎升小有機會入讀名校，父母卻精挑細選了一所最適合女兒的小學，也是地區的隱世好學校。

作品製郵票成最佳禮物

6歲半的蕙蕎於獻主會溥仁小學就讀小一，自3歲開始學習繪畫，尤喜歡畫人像。短短3年來，她奪得數十個本地及國際繪畫比賽獎項，包括巴黎國際兒童繪畫比賽「世界和平」最高榮譽獎、「維也納青少年藝術家國際大賽」最高榮譽獎，連同不同範疇賽事，所得的獎項累計逾百個。蕙蕎曾獲由法國藝術文化協會主辦、歐盟國家認可的「全球好學生」國際比賽冠軍，是師長眼中極具潛能的小朋友。

▲ 6歲半的蕙蕎累積了豐富參賽經驗，自信心也提升了。（陳國峰攝）

全職媽媽葉太用心栽培女兒，不時帶蕙蕎與5歲半的細女芍蕎，遊走博物館及藝術館參觀展覽，她相信「小朋友看得多一定識得更多」。葉太愛帶兩個女兒觀察周遭的事物，試過買蝴蝶幼蟲給姊妹倆，讓她們了解蝴蝶的生長過程。蕙蕎將平日觀察所得，透過畫筆表達出來。

2018年蕙蕎與妹妹開辦了人生第一個畫展，翌年母親節，蕙蕎憑著一幅畫作在烏克蘭的繪畫比賽勇奪冠軍，也是本港首名在比賽獲獎的小朋友。她的得獎作品更被製成郵票，對葉太而言這是最好的母親節禮物。

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全職媽媽陪女兒一起學

葉太憶述蕙蕎在幼稚園時學習鋼琴、小提琴、大提琴及豎琴，她親自教女兒看樂譜、彈鋼琴和豎琴。當時4歲的蕙蕎初學豎琴，提議與媽媽及3歲的妹妹一起參加比賽，媽媽與蕙蕎彈豎琴，妹妹則敲三角鐵，最終三母女合力取得銀獎，葉太感到喜出望外。

蕙蕎小時候常以英語溝通，中文能力較弱，葉太想她學習中文字的正確讀音，於是為她報名學大戲，從此開始她的粵劇生涯。蕙蕎愈學愈著迷，有多次上台表演的經驗，每周操曲3小時亦不嫌累。葉太一直投入女兒的興趣，身體力行陪伴她們，「學畫畫陪看藝術展，學音樂陪睇譜，做運動陪落場跑」，她強調︰

我不是丟女兒去學某一樣東西，而是我要與她一起學。

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葉太坦言最初讓女兒參加比賽，是為了改善她怕醜的性格，她每次比賽都要離開媽媽，自己勇敢地步入課室、踏上台板，藉此訓練她的自信心。經過幾年蕙蕎累積豐富的參賽經驗，葉太有感女兒的自信心提升了，更視每次比賽都是一個進步的機會，而蕙蕎亦樂在其中，獎項只是錦上添花而已。

▲ 蕙蕎遠卦法國巴黎接受繪畫獎項。（受訪者提供相片）

小學生活不只功課溫習

蕙蕎熱愛學習與閱讀，成績優異，升小時獲不少直資、私立小學取錄，當中不乏神校。不過，葉太與丈夫最終為她選擇獻主會溥仁小學（下稱溥仁），位於黃大仙東頭邨的溥仁在區內口碑佳，她亦得知校長和老師富愛心，而且功課量適中。

好多學校都有大量功課，小朋友做功課做到11、12 點，而且不停重複抄寫為主，我不希望女兒的小學生活只有功課和溫習。

雖然學校的紙本功課量不多，但葉太認為多元化的網上電子功課，能令小朋友自動自覺做功課，寓學習於娛樂，有感「真正有質素的功課，應該重質不重量」。

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在疫情下蕙蕎開始小一生活，以Zoom上網堂，葉太感受到老師努力令學生投入校園感覺。直至正式復課後，她形容蕙蕎每日都笑住返學，放學急不及待分享校園生活。她在女兒上網課期間，不時聽到老師用詞正面去鼓勵學生，讓小朋友學習正向思考。

千里馬女兒遇上伯樂

這個學年接近尾聲，蕙蕎表示很喜歡溥仁這所學校，尤愛英文科，當提及她在數學科表現亦出眾，她謙謙有禮地說「多謝」，童言童語分享希望往後能看更多書、畫更多畫。葉太笑說女兒愛閱讀的程度是連教科書也愛看，寧願看書也不看電視。

蕙蕎的英語能力強，葉太讚賞溥仁的英文科相當出色，每星期兩日有英語閱讀及寫作計劃（PLPR/W），由外籍老師、本地英語老師及教學助理帶領一班學生進行，小朋友有更多機會提升及發揮英語能力。

▲ 葉太不希望女兒小學生活充滿壓力，而是活在愛中成長。（陳國峰攝）

以蕙蕎的資質大可入讀神校，總有人不解葉太何以棄名校而揀溥仁。葉太從不後悔，女兒入讀後，她更肯定當日的選校決定︰

我用『千里馬』形容女兒，更好的千里馬都要遇到伯樂。學海無涯，學到60歲都有很多東西學，難道想她小學識微積分？我希望她小學6年在愛中成長。

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記者：駱秀玲