【食用安全】天氣炎熱食物易變壞致腹瀉　營養師拆解食材剩菜存放雪櫃時間

▲ 天氣炎熱常溫保存食物易變壞，一文睇清食材剩菜存放雪櫃時間。

天氣炎熱，食物或食材放在常溫下，特別容易變壞，故此不少人都會選擇放在雪櫃冷藏。不過，其實不同食材可存放在雪櫃的時間都有所不同。TOPick根據美國政府食物安全網站，並請教尚營坊高級營養師黃凱詩，歸納出各種剩菜可存放時間。

美國食品及藥物管理局（FDA）曾指出，導致食源性疾病的細菌，在室溫下每20分鐘便有可能倍數成長，因此建議在兩小時內將熟食及易腐壞的食物放進雪櫃。據美國農業部（USDA）及香港食安中心的建議，雪櫃冷凍格的安全溫度應保持在攝氏4度或以下，而冷藏格的溫度則應在攝氏零下18度或以下。

剩菜可存放雪櫃時間

如以已煮熟或開封食物計算，食物可在雪櫃（約4度或以下）一般可存放1至7天不等。如豬肉、牛肉只可放3至5天，含菜或肉的湯則可放3至4天。至於魚、蝦、蟹及鮑魚等，黃凱詩建議存放1至2天最安全。

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黃凱詩解釋，雪櫃沒有殺菌作用，只能減慢細菌繁殖速度，避免交叉感染，但部分食物，如脂肪或蛋白質較高的肉類、雞肉，是細菌活躍的媒體，故存放時間愈短愈好。

至於為何漢堡包只可放1至2天，她指出原因是漢堡包的漢堡扒多由碎肉組成，接觸面大及長期曝露空氣，會增加細菌感染的機會。

黃凱詩續指，市民應等待食物放涼後才放入雪櫃。如需以微波爐翻熱，則以3分鐘為佳，並宜於翻熱1分半時把食物稍微翻一翻，使受熱更平均。

她建議，市民可在翻熱前在食物中加一茶匙水，製造蒸氣效果。另外，翻叮時期愈長，食物愈少細菌、安全，但食物質素卻會因而下降。

至於未經煮熟的食物儲存時間則較長。以在冰格（-18℃）存放時間計算，未經煮熟的食物可存放1至12月不等，而已經煮熟的食物則可存1-3月不等。在未經煮熟的食物中，煙肉、腸仔只可存放1至2月；紅蘿蔔、青豆則可存放8至12月。

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責任編輯：羅嘉欣