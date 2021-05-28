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【商場優惠】五大Q版迪士尼公主披婚紗華麗登場　限定精品推獨家連串折扣禮遇

娛樂 13:53 2021/05/28

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熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

五大Q版迪士尼公主披婚紗現身。

YOHO MALL與Banpresto聯手推出「Disney Collection Festival」展覽及MEGA SALE年度最強購物節，讓小朋友打卡放電之餘，亦為大朋友盡情購物預備了連串折扣禮遇，讓大家過一個盡興的夏日！

商場將於5月29日至6月27日期間呈獻「Disney Collection Festival」，以人氣迪士尼公主為主角，於商場中庭打造5大華麗打卡場景，5位迪士尼公主將以Q版婚紗造型登場，帶領訪客走進童話世界，見證一趟如幻似真的「童話式婚禮」！

【商場優惠】葵芳新都會廣場花見美肌祭第二回登場　必搶激抵半價美粧產品及小家電

長髮公主樂佩。

五大人氣迪士尼公主──貝兒、白雪公主、長髮公主樂佩、睡公主及艾利奧，齊齊披上極盡華美的婚紗，締造最浪漫的場景，與大家邂逅在童話婚禮中。

「Disney Collection期間限定店」會優先發售多款精美迪士尼精品，購買指定精品更可獲贈限定禮品。活動期間更推出會場獨家購物禮遇，指定款式特設會場獨家8折優惠，顧客凡購買指定數量的Q posket產品，即獲送限量口罩套或精美午餐袋一個，一眾迪士尼迷萬勿錯過！

【商場優惠】時代廣場5月It's Beauty Time!美粧活動　半價發售逾100個美容品牌$100電子現金券

人魚公主艾利奧。

商場的年度最強MEGA SALE現正舉行得如火如荼，讓愛shopping的大家賺盡著數。商場推出多重消費回贈，多個商戶亦推出低至3折的熱賣筍貨，全新「YOHO JETSO網」已於5月27日正式上線。

睡公主。

同場加映：張炳強、袁淑珍、梁偉德專訪

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